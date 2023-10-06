В Забайкалье экс-полицейский получил 7 лет строгого режима за хищение оружия

В Забайкалье Улетовский райсуд вынес приговор инспектору лицензионно-разрешительной работы МВД по делу о хищении оружия, сообщает региональная прокуратура. В 2011–2014 годах фигурант дела похитил четыре ружья и комплектующие детали. В феврале 2016 года он был уволен из по выслуге лет.

В конце 2011 года он получил из камеры хранения изъятое охотничье ружье «ИЖ-43М», которое продал. В марте 2013 года подсудимый от имени умершего владельца ружья составил заявление, после чего аналогично продал его жителю райцентра. В этом же году бывший полицейский разобрал ранее изъятое охотничье ружье «ТОЗ-Б», вытащил и забрал из него ударно-спусковой механизм. Последний эпизод хищения связан с обманом жителя села Улеты, которого обвиняемый убедил в необходимости утилизации оружия. После чего он составил от имени потерпевшего заявление и получил по нему на складе самозарядное ружье «МЦ 21-12».

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 1,9 млн руб. Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Суд назначил экс-полицейском 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб., а также лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 с половиной года.

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Александр Киселев