обновлено 09:11
Участок на улице Горького в Ижевске изымут для реконструкции дороги
В столице Удмуртии изымут нежилое строение №38 на улице Горького и земельный участок для муниципальных нужд. В частности, объект нужен для реконструкции участка переулка Интернациональный от улиц Горького до К. Маркса. Соответствующее постановление подписал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Собственнику участку буду возмещены убытки.
Отметим, что на данном участке располагается караоке-бар «Джокер».