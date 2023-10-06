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обновлено 09:11

Участок на улице Горького в Ижевске изымут для реконструкции дороги

В столице Удмуртии изымут нежилое строение №38 на улице Горького и земельный участок для муниципальных нужд. В частности, объект нужен для реконструкции участка переулка Интернациональный от улиц Горького до К. Маркса. Соответствующее постановление подписал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственнику участку буду возмещены убытки.

Отметим, что на данном участке располагается караоке-бар «Джокер».

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