В Катав-Ивановском районе водитель грузовика погиб после ДТП с переворотом

Утром 6 октября на трассе в Катав-Ивановском районе водитель большегруза погиб после опрокидывания машины в кювете. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в управлении ГИБДД Челябинской области.

ДТП произошло в 08:10 на 1650 км автодороги Москва — Челябинск. По предварительным сведениям, 55-летний водитель Volvo FH12 при движении на спуск в дождь не справился с управлением, съехал правый кювет и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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