Между Татарстаном и Чувашией запустят пробный рейс на крыльях «Метеор-2020»
Между Чувашией и Татарстаном в этом месяце планируется запустить пробный рейс на подводных крыльях «Метеор-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Татарстана Фарита Ханифова.
Фото: минтранс Татарстана
Отмечается, что судно отправят 8 октября. Ранее между Татарстаном и Чувашией курсировали лишь «Валдаи».
Министр добавил, что региональные перевозки на реке Татарстан планирует восстановить. В частности, возможны варианты открытия рейсов в Башкирию, в Самару, в Пермь.