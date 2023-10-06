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Между Татарстаном и Чувашией запустят пробный рейс на крыльях «Метеор-2020»

Между Чувашией и Татарстаном в этом месяце планируется запустить пробный рейс на подводных крыльях «Метеор-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Татарстана Фарита Ханифова.

Фото: минтранс Татарстана

Фото: минтранс Татарстана

Отмечается, что судно отправят 8 октября. Ранее между Татарстаном и Чувашией курсировали лишь «Валдаи».

Министр добавил, что региональные перевозки на реке Татарстан планирует восстановить. В частности, возможны варианты открытия рейсов в Башкирию, в Самару, в Пермь.

"Ъ-Казань"

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