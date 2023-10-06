100 компаний Челябинской области — лидеров по чистой прибыли за 2022 год

Название компании Основной вид деятельности Город Чистая прибыль за 2022 год, млн руб. Чистая прибыль за 2021 год, млн руб. 1 АО «Томинский ГОК» Добыча и обогащение медной руды С. Томинское, Сосновский район 25 794,42 44 470,873 2 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Производство ферросплавов Челябинск 14 722,565 15 866,998 3 ООО «ТМК Стальные технологии» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 10 083,778 -221,617 4 АО «Михеевский ГОК» Добыча и обогащение медной руды Варненский район, п. Красноармейский 5 948,987 10 018,407 5 ПАО «Челябинский цинковый завод» Производство цинка Челябинск 4 587,176 3 803,796 6 ООО «Инвест технология» Производство меди Карабаш 2 977,185 -31,253 7 ОАО «Хлебпром» Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов Челябинск 2 052,259 614,73 8 ПАО «Челябинвестбанк» Денежное посредничество Челябинск 1 714,183 1 089,07 9 ООО «Объединение Союзпищепром» Производство макаронных изделий Челябинск 1 672,975 726,908 10 ООО «Мечел-Материалы» Ремонт машин и оборудования Челябинск 1 510,37 1 523,135 11 АО «Трубодеталь» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 1 455,107 -462,387 12 ООО «Соединительные отводы трубопроводов» Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Челябинск 1 451,29 156,94 13 ООО «Завод крупнопанельного домостроения» Производство изделий из бетона для использования в строительстве Миасс 1 181,673 173,089 14 ООО «Интерпак-М» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Копейск 1 130,333 551,975 15 ООО «ЗКС» Производство керамических плит и плиток Снежинск 1 123,061 -617,922 16 ООО «Специализированный застройщик “Парковый Премиум”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 1 087,441 83,174 17 ООО «Специализированный застройщик “Каскад”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 1 075,847 943,384 18 АО «Катавский цемент» Производство цемента Катав-Ивановск 1 035,799 16,227 19 ООО «Уралэнергосбыт» Торговля электроэнергией Челябинск 1 007,007 550,109 20 ООО «Эксперт-Лизинг» Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Челябинск 999,772 440,702 21 ООО «Машпромкомплект» Торговля оптовая неспециализированная Челябинск 967,888 559,211 22 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» Торговля электроэнергией Магнитогорск 923,265 975,805 23 ООО «Грани Таганая» Производство керамических плит и плиток Златоуст 918,612 266,909 24 ООО «Импекс» Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Снежинск 904,903 1 334,853 25 АО «Челябинский механический завод» Производство автомобилей специального назначения Челябинск 894,448 134,325 26 ООО «Специализированный застройщик “Голос Девелопмент”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 863,363 196,586 27 АО «Челябинское авиапредприятие» Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом Челябинск 803,326 491,551 28 ООО «Урал СТ» Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами Миасс 793,924 223,317 29 ООО «Регинас» Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Челябинск 761,522 96,401 30 ООО «Механоремонтный комплекс» Обработка металлических изделий механическая Магнитогорск 746,139 284,575 31 ООО «Либерти» Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Челябинск 724,564 -3,645 32 ПАО «Челиндбанк» Денежное посредничество Челябинск 689,417 877,216 33 ОАО «Вишневогорский ГОК» Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Каслинский район, пос. Вишневогорск 687,209 392,362 34 ООО «Модерн гласс» Формирование и обработка листового стекла Челябинск 676,905 342,311 35 ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки Златоуст 674,459 361,344 36 ЗАО «Электронные и механические измерительные системы» Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации Челябинск 651,18 399,599 37 ООО «Специализированный застройщик “Западный луч”» Строительство жилых и нежилых зданий Челябинск 599,114 7,756 38 ООО «Капитал-Сити» Производство электроэнергии тепловыми станциями Кыштым 595,363 352,257 39 АО «Обувная фирма “Юничел”» Производство обуви Челябинск 592,301 349,857 40 ООО «Фабрика Южуралкартон» Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары Коркино 586,518 343,175 41 ООО «Огнеупор» Производство огнеупорных изделий Магнитогорск 579,086 128,404 42 ООО «Управляющая компания ЮГК» Деятельность в области права Пласт 574,058 29,212 43 ООО «Торговая компания “Атлас”» Торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Озерск 559,576 404,992 44 АО «Группа компаний “Российское молоко”» Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Челябинск 554,75 631,428 45 ООО «Инвест развитие» Добыча и обогащение медной руды Варненский район, с. Катенинское 549,081 3 887,324 46 ООО «Озерский завод энергоустановок» Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры с. Аргаяш 547,276 390,595 47 ООО «УРАЛСКО» Производство тары из легких материалов Челябинск 533,882 209,915 48 ООО «Шининвест» Торговля оптовая неспециализированная Челябинск 529,227 238,787 49 ООО «Приоритет» Производство автомобилей специального назначения Миасс 528,203 352,868 50 ООО «Интерпак» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Копейск 516,98 521,457 51 ЗАО «Ламинарные системы» Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях Миасс 513,165 268,216 52 ООО «Илеко» Оптовая торговля черными металлами в первичных формах Аша 509,691 613,539 53 ООО «Специализированный застройщик “Атлант”» Строительство жилых и нежилых зданий Челябинск 505,369 -1,49 54 АО «Племзавод» Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Сосновский район, пос. Мирный 502,855 43,61 55 АО «Комтранс» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Челябинск 487,048 167,358 56 ООО «Научно-производственное региональное объединение “Урал”» Деятельность по управлению холдинг-компаниями Озерск 486,31 -290,825 57 АО «Ю.М.Э.К.» Производство электрических изоляторов из стекла Южноуральск 485,886 488,179 58 АО «Прокатмонтаж» Работы по сборке и монтажу сборных конструкций Магнитогорск 485,46 87,533 59 ООО «Гирд-автофургон» Торговля автотранспортными средствами Миасс 483,298 179,816 60 ООО «Уралпротект» Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий. Полиграфических красок и мастик Магнитогорск 476,96 104,877 61 ООО «Автоэкспорт» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентств Миасс 468,895 181,294 62 АО «Первый хлебокомбинат» Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Челябинск 461,113 740,278 63 ООО «Депо Челябинск» Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств Сосновский район, с. Кременкуль 457,118 Нет данных 64 СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева Смешанное сельское хозяйство Еткульский район, с. Коелга 456,558 337,442 65 ООО «МАЗ Центр Челябинск» Торговля автотранспортными средствами Челябинск 453,643 68,436 66 ООО «Торговый дом ТМЗ» Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями Челябинск 449,883 178,692 67 АО «Александринская горнорудная компания» Добыча и обогащение медной руды Нагайбакский район, пос. Нагайбакский 447,505 805,678 68 ООО «Уральская металлоперерабатывающая компания» Производство строительных и металлических конструкций, изделий и их частей Магнитогорск 439,6 478,436 69 ООО «Риалтранскомплект» Производство земляных работ Челябинск 439,072 199,993 70 НАО «Компания Бриф» Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Челябинск 439,06 -423,233 71 ООО «Шлаксервис» Обработка прочего вторичного неметаллического сырья Магнитогорск 438,387 76,826 72 ООО «Челиндлизинг» Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Челябинск 429,158 419,046 73 ООО «Сплав» Оптовая торговля неспециализированная Челябинск 419,813 477,277 74 ООО «Спарта-Экспорт» Производство приправ и пряностей Магнитогорск 418,134 164,94 75 АО «Промышленная группа “Метран”» Производство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для изменения, контроля и испытаний Челябинск 413,085 1 305,695 76 ООО «АЛСО» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 408,627 170,835 77 ООО «ТК-Инвест» Оптовая торговля металлами и металлическими рудами Челябинск 405,64 485,136 78 ООО «Канопус» Производство электрического оборудования Златоуст 404,22 473,928 79 ООО «Дата форум» Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская Аша 445,769 43,657 80 ООО «Форест» Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями Магнитогорск 380,988 269,727 81 АО «Кредитуралбанк» Денежное посредничество Магнитогорск 377,829 294,962 82 ООО «Корнет» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 377,311 353,277 83 ООО «ЧелябГЭТ» Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении Челябинск 374,55 161,17 84 АО «Полисорб» Производство материалов, применяемых в медицинских целях Копейск 367,783 443,978 85 ООО «Парадигма» Разработка компьютерного программного обеспечения Челябинск 360,978 160,8 86 ООО «Фабрика “Фрост”» Производство мороженого Челябинск 359,802 275,195 87 ООО «Урал-Холод» Оптовая торговля неспециализированная замороженными пищевыми продуктами Челябинск 356,381 300,677 88 ООО «Уральская фабрика “Комус-упаковка”» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Челябинск 355,632 348,596 89 «УСТЭК-Челябинск» Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) Челябинск 352,084 88,588 90 ООО «Ресурс» Производство крупы и гранул из зерновых культур Увельский район, пос. Увельский 341,272 724,087 91 ООО «Уралэнергоресурс» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Магнитогорск 338,971 246,492 92 ООО «Аванта Премиум» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Челябинск 337,333 164,157 93 ООО «Кнауф гипс Челябинск» Производство гипсовых изделий для использования в строительстве Челябинск 335,099 326,394 94 ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Челябинск 334,728 211,349 95 АО «Копейский машиностроительный завод» Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Копейск 332,97 -303,338 96 АО «Чебаркульский молочный завод» Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Чебаркуль 328,095 336,368 97 ООО «Ломанн Бридерс Рус» Разведение сельскохозяйственной птицы Еткульский район, с. Еманжелинка 321,732 -118,768 98 ЗАО «Эталон-Прибор» Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами Челябинск 316,818 77,616 99 АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» Производство электрических изоляторов из стекла Южноуральск 312,928 221,499 100 АО «Втор-Ком» Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды Челябинск 309,256 308,027