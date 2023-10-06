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100 компаний Челябинской области — лидеров по чистой прибыли за 2022 год

Минувший 2022 год стал для экономики Челябинской области, как и всей страны, периодом новых вызовов и существенно изменил ситуацию во многих отраслях. Это не могло не отразиться на том, какие компании и на каких позициях вошли в список 100 самых прибыльных компаний региона, традиционно публикуемый «Ъ-Южный Урал» (рейтинг публикуется в октябре, поскольку финансовые результаты многих компаний за прошлый год становятся известны лишь осенью).

Рейтинг существенно обновился: в нем много новых компаний, а значит, многие, в свою очередь, его покинули. И не все выбыли из списка из-за снижения показателя чистой прибыли, некоторые в связи с экономической ситуацией не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. В их числе, например, бесспорный лидер прошлых рейтингов – Магнитогорский металлургический комбинат.

Название компании Основной вид деятельности Город Чистая прибыль за 2022 год, млн руб. Чистая прибыль за 2021 год, млн руб.
1 АО «Томинский ГОК» Добыча и обогащение медной руды С. Томинское, Сосновский район 25 794,42 44 470,873
2 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Производство ферросплавов Челябинск 14 722,565 15 866,998
3 ООО «ТМК Стальные технологии» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 10 083,778 -221,617
4 АО «Михеевский ГОК» Добыча и обогащение медной руды Варненский район, п. Красноармейский 5 948,987 10 018,407
5 ПАО «Челябинский цинковый завод» Производство цинка Челябинск 4 587,176 3 803,796
6 ООО «Инвест технология» Производство меди Карабаш 2 977,185 -31,253
7 ОАО «Хлебпром» Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов Челябинск 2 052,259 614,73
8 ПАО «Челябинвестбанк» Денежное посредничество Челябинск 1 714,183 1 089,07
9 ООО «Объединение Союзпищепром» Производство макаронных изделий Челябинск 1 672,975 726,908
10 ООО «Мечел-Материалы» Ремонт машин и оборудования Челябинск 1 510,37 1 523,135
11 АО «Трубодеталь» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 1 455,107 -462,387
12 ООО «Соединительные отводы трубопроводов» Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Челябинск 1 451,29 156,94
13 ООО «Завод крупнопанельного домостроения» Производство изделий из бетона для использования в строительстве Миасс 1 181,673 173,089
14 ООО «Интерпак-М» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Копейск 1 130,333 551,975
15 ООО «ЗКС» Производство керамических плит и плиток Снежинск 1 123,061 -617,922
16 ООО «Специализированный застройщик “Парковый Премиум”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 1 087,441 83,174
17 ООО «Специализированный застройщик “Каскад”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 1 075,847 943,384
18 АО «Катавский цемент» Производство цемента Катав-Ивановск 1 035,799 16,227
19 ООО «Уралэнергосбыт» Торговля электроэнергией Челябинск 1 007,007 550,109
20 ООО «Эксперт-Лизинг» Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Челябинск 999,772 440,702
21 ООО «Машпромкомплект» Торговля оптовая неспециализированная Челябинск 967,888 559,211
22 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» Торговля электроэнергией Магнитогорск 923,265 975,805
23 ООО «Грани Таганая» Производство керамических плит и плиток Златоуст 918,612 266,909
24 ООО «Импекс» Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Снежинск 904,903 1 334,853
25 АО «Челябинский механический завод» Производство автомобилей специального назначения Челябинск 894,448 134,325
26 ООО «Специализированный застройщик “Голос Девелопмент”» Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика Челябинск 863,363 196,586
27 АО «Челябинское авиапредприятие» Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом Челябинск 803,326 491,551
28 ООО «Урал СТ» Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами Миасс 793,924 223,317
29 ООО «Регинас» Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Челябинск 761,522 96,401
30 ООО «Механоремонтный комплекс» Обработка металлических изделий механическая Магнитогорск 746,139 284,575
31 ООО «Либерти» Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Челябинск 724,564 -3,645
32 ПАО «Челиндбанк» Денежное посредничество Челябинск 689,417 877,216
33 ОАО «Вишневогорский ГОК» Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Каслинский район, пос. Вишневогорск 687,209 392,362
34 ООО «Модерн гласс» Формирование и обработка листового стекла Челябинск 676,905 342,311
35 ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки Златоуст 674,459 361,344
36 ЗАО «Электронные и механические измерительные системы» Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации Челябинск 651,18 399,599
37 ООО «Специализированный застройщик “Западный луч”» Строительство жилых и нежилых зданий Челябинск 599,114 7,756
38 ООО «Капитал-Сити» Производство электроэнергии тепловыми станциями Кыштым 595,363 352,257
39 АО «Обувная фирма “Юничел”» Производство обуви Челябинск 592,301 349,857
40 ООО «Фабрика Южуралкартон» Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары Коркино 586,518 343,175
41 ООО «Огнеупор» Производство огнеупорных изделий Магнитогорск 579,086 128,404
42 ООО «Управляющая компания ЮГК» Деятельность в области права Пласт 574,058 29,212
43 ООО «Торговая компания “Атлас”» Торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Озерск 559,576 404,992
44 АО «Группа компаний “Российское молоко”» Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Челябинск 554,75 631,428
45 ООО «Инвест развитие» Добыча и обогащение медной руды Варненский район, с. Катенинское 549,081 3 887,324
46 ООО «Озерский завод энергоустановок» Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры с. Аргаяш 547,276 390,595
47 ООО «УРАЛСКО» Производство тары из легких материалов Челябинск 533,882 209,915
48 ООО «Шининвест» Торговля оптовая неспециализированная Челябинск 529,227 238,787
49 ООО «Приоритет» Производство автомобилей специального назначения Миасс 528,203 352,868
50 ООО «Интерпак» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Копейск 516,98 521,457
51 ЗАО «Ламинарные системы» Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях Миасс 513,165 268,216
52 ООО «Илеко» Оптовая торговля черными металлами в первичных формах Аша 509,691 613,539
53 ООО «Специализированный застройщик “Атлант”» Строительство жилых и нежилых зданий Челябинск 505,369 -1,49
54 АО «Племзавод» Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Сосновский район, пос. Мирный 502,855 43,61
55 АО «Комтранс» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Челябинск 487,048 167,358
56 ООО «Научно-производственное региональное объединение “Урал”» Деятельность по управлению холдинг-компаниями Озерск 486,31 -290,825
57 АО «Ю.М.Э.К.» Производство электрических изоляторов из стекла Южноуральск 485,886 488,179
58 АО «Прокатмонтаж» Работы по сборке и монтажу сборных конструкций Магнитогорск 485,46 87,533
59 ООО «Гирд-автофургон» Торговля автотранспортными средствами Миасс 483,298 179,816
60 ООО «Уралпротект» Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий. Полиграфических красок и мастик Магнитогорск 476,96 104,877
61 ООО «Автоэкспорт» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентств Миасс 468,895 181,294
62 АО «Первый хлебокомбинат» Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Челябинск 461,113 740,278
63 ООО «Депо Челябинск» Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств Сосновский район, с. Кременкуль 457,118 Нет данных
64 СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева Смешанное сельское хозяйство Еткульский район, с. Коелга 456,558 337,442
65 ООО «МАЗ Центр Челябинск» Торговля автотранспортными средствами Челябинск 453,643 68,436
66 ООО «Торговый дом ТМЗ» Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями Челябинск 449,883 178,692
67 АО «Александринская горнорудная компания» Добыча и обогащение медной руды Нагайбакский район, пос. Нагайбакский 447,505 805,678
68 ООО «Уральская металлоперерабатывающая компания» Производство строительных и металлических конструкций, изделий и их частей Магнитогорск 439,6 478,436
69 ООО «Риалтранскомплект» Производство земляных работ Челябинск 439,072 199,993
70 НАО «Компания Бриф» Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Челябинск 439,06 -423,233
71 ООО «Шлаксервис» Обработка прочего вторичного неметаллического сырья Магнитогорск 438,387 76,826
72 ООО «Челиндлизинг» Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Челябинск 429,158 419,046
73 ООО «Сплав» Оптовая торговля неспециализированная Челябинск 419,813 477,277
74 ООО «Спарта-Экспорт» Производство приправ и пряностей Магнитогорск 418,134 164,94
75 АО «Промышленная группа “Метран”» Производство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для изменения, контроля и испытаний Челябинск 413,085 1 305,695
76 ООО «АЛСО» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 408,627 170,835
77 ООО «ТК-Инвест» Оптовая торговля металлами и металлическими рудами Челябинск 405,64 485,136
78 ООО «Канопус» Производство электрического оборудования Златоуст 404,22 473,928
79 ООО «Дата форум» Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская Аша 445,769 43,657
80 ООО «Форест» Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями Магнитогорск 380,988 269,727
81 АО «Кредитуралбанк» Денежное посредничество Магнитогорск 377,829 294,962
82 ООО «Корнет» Производство трубопроводной арматуры Челябинск 377,311 353,277
83 ООО «ЧелябГЭТ» Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении Челябинск 374,55 161,17
84 АО «Полисорб» Производство материалов, применяемых в медицинских целях Копейск 367,783 443,978
85 ООО «Парадигма» Разработка компьютерного программного обеспечения Челябинск 360,978 160,8
86 ООО «Фабрика “Фрост”» Производство мороженого Челябинск 359,802 275,195
87 ООО «Урал-Холод» Оптовая торговля неспециализированная замороженными пищевыми продуктами Челябинск 356,381 300,677
88 ООО «Уральская фабрика “Комус-упаковка”» Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров Челябинск 355,632 348,596
89 «УСТЭК-Челябинск» Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) Челябинск 352,084 88,588
90 ООО «Ресурс» Производство крупы и гранул из зерновых культур Увельский район, пос. Увельский 341,272 724,087
91 ООО «Уралэнергоресурс» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Магнитогорск 338,971 246,492
92 ООО «Аванта Премиум» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов Челябинск 337,333 164,157
93 ООО «Кнауф гипс Челябинск» Производство гипсовых изделий для использования в строительстве Челябинск 335,099 326,394
94 ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Челябинск 334,728 211,349
95 АО «Копейский машиностроительный завод» Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Копейск 332,97 -303,338
96 АО «Чебаркульский молочный завод» Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Чебаркуль 328,095 336,368
97 ООО «Ломанн Бридерс Рус» Разведение сельскохозяйственной птицы Еткульский район, с. Еманжелинка 321,732 -118,768
98 ЗАО «Эталон-Прибор» Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами Челябинск 316,818 77,616
99 АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» Производство электрических изоляторов из стекла Южноуральск 312,928 221,499
100 АО «Втор-Ком» Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды Челябинск 309,256 308,027

Показатели чистой прибыли взяты из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В рейтинг вошли акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, имеющие регистрацию в Челябинской области.

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