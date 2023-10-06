100 компаний Челябинской области — лидеров по чистой прибыли за 2022 год

|
|
|Название компании
|Основной вид деятельности
|Город
|Чистая прибыль за 2022 год, млн руб.
|Чистая прибыль за 2021 год, млн руб.
|1
|АО «Томинский ГОК»
|Добыча и обогащение медной руды
|С. Томинское, Сосновский район
|25 794,42
|44 470,873
|2
|АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
|Производство ферросплавов
|Челябинск
|14 722,565
|15 866,998
|3
|ООО «ТМК Стальные технологии»
|Производство трубопроводной арматуры
|Челябинск
|10 083,778
|-221,617
|4
|АО «Михеевский ГОК»
|Добыча и обогащение медной руды
|Варненский район, п. Красноармейский
|5 948,987
|10 018,407
|5
|ПАО «Челябинский цинковый завод»
|Производство цинка
|Челябинск
|4 587,176
|3 803,796
|6
|ООО «Инвест технология»
|Производство меди
|Карабаш
|2 977,185
|-31,253
|7
|ОАО «Хлебпром»
|Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов
|Челябинск
|2 052,259
|614,73
|8
|ПАО «Челябинвестбанк»
|Денежное посредничество
|Челябинск
|1 714,183
|1 089,07
|9
|ООО «Объединение Союзпищепром»
|Производство макаронных изделий
|Челябинск
|1 672,975
|726,908
|10
|ООО «Мечел-Материалы»
|Ремонт машин и оборудования
|Челябинск
|1 510,37
|1 523,135
|11
|АО «Трубодеталь»
|Производство трубопроводной арматуры
|Челябинск
|1 455,107
|-462,387
|12
|ООО «Соединительные отводы трубопроводов»
|Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
|Челябинск
|1 451,29
|156,94
|13
|ООО «Завод крупнопанельного домостроения»
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|Миасс
|1 181,673
|173,089
|14
|ООО «Интерпак-М»
|Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
|Копейск
|1 130,333
|551,975
|15
|ООО «ЗКС»
|Производство керамических плит и плиток
|Снежинск
|1 123,061
|-617,922
|16
|ООО «Специализированный застройщик “Парковый Премиум”»
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|Челябинск
|1 087,441
|83,174
|17
|ООО «Специализированный застройщик “Каскад”»
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|Челябинск
|1 075,847
|943,384
|18
|АО «Катавский цемент»
|Производство цемента
|Катав-Ивановск
|1 035,799
|16,227
|19
|ООО «Уралэнергосбыт»
|Торговля электроэнергией
|Челябинск
|1 007,007
|550,109
|20
|ООО «Эксперт-Лизинг»
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|Челябинск
|999,772
|440,702
|21
|ООО «Машпромкомплект»
|Торговля оптовая неспециализированная
|Челябинск
|967,888
|559,211
|22
|ООО «Магнитогорская энергетическая компания»
|Торговля электроэнергией
|Магнитогорск
|923,265
|975,805
|23
|ООО «Грани Таганая»
|Производство керамических плит и плиток
|Златоуст
|918,612
|266,909
|24
|ООО «Импекс»
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|Снежинск
|904,903
|1 334,853
|25
|АО «Челябинский механический завод»
|Производство автомобилей специального назначения
|Челябинск
|894,448
|134,325
|26
|ООО «Специализированный застройщик “Голос Девелопмент”»
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|Челябинск
|863,363
|196,586
|27
|АО «Челябинское авиапредприятие»
|Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
|Челябинск
|803,326
|491,551
|28
|ООО «Урал СТ»
|Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами
|Миасс
|793,924
|223,317
|29
|ООО «Регинас»
|Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|Челябинск
|761,522
|96,401
|30
|ООО «Механоремонтный комплекс»
|Обработка металлических изделий механическая
|Магнитогорск
|746,139
|284,575
|31
|ООО «Либерти»
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|Челябинск
|724,564
|-3,645
|32
|ПАО «Челиндбанк»
|Денежное посредничество
|Челябинск
|689,417
|877,216
|33
|ОАО «Вишневогорский ГОК»
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|Каслинский район, пос. Вишневогорск
|687,209
|392,362
|34
|ООО «Модерн гласс»
|Формирование и обработка листового стекла
|Челябинск
|676,905
|342,311
|35
|ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»
|Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
|Златоуст
|674,459
|361,344
|36
|ЗАО «Электронные и механические измерительные системы»
|Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
|Челябинск
|651,18
|399,599
|37
|ООО «Специализированный застройщик “Западный луч”»
|Строительство жилых и нежилых зданий
|Челябинск
|599,114
|7,756
|38
|ООО «Капитал-Сити»
|Производство электроэнергии тепловыми станциями
|Кыштым
|595,363
|352,257
|39
|АО «Обувная фирма “Юничел”»
|Производство обуви
|Челябинск
|592,301
|349,857
|40
|ООО «Фабрика Южуралкартон»
|Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
|Коркино
|586,518
|343,175
|41
|ООО «Огнеупор»
|Производство огнеупорных изделий
|Магнитогорск
|579,086
|128,404
|42
|ООО «Управляющая компания ЮГК»
|Деятельность в области права
|Пласт
|574,058
|29,212
|43
|ООО «Торговая компания “Атлас”»
|Торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
|Озерск
|559,576
|404,992
|44
|АО «Группа компаний “Российское молоко”»
|Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
|Челябинск
|554,75
|631,428
|45
|ООО «Инвест развитие»
|Добыча и обогащение медной руды
|Варненский район, с. Катенинское
|549,081
|3 887,324
|46
|ООО «Озерский завод энергоустановок»
|Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
|с. Аргаяш
|547,276
|390,595
|47
|ООО «УРАЛСКО»
|Производство тары из легких материалов
|Челябинск
|533,882
|209,915
|48
|ООО «Шининвест»
|Торговля оптовая неспециализированная
|Челябинск
|529,227
|238,787
|49
|ООО «Приоритет»
|Производство автомобилей специального назначения
|Миасс
|528,203
|352,868
|50
|ООО «Интерпак»
|Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
|Копейск
|516,98
|521,457
|51
|ЗАО «Ламинарные системы»
|Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях
|Миасс
|513,165
|268,216
|52
|ООО «Илеко»
|Оптовая торговля черными металлами в первичных формах
|Аша
|509,691
|613,539
|53
|ООО «Специализированный застройщик “Атлант”»
|Строительство жилых и нежилых зданий
|Челябинск
|505,369
|-1,49
|54
|АО «Племзавод»
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|Сосновский район, пос. Мирный
|502,855
|43,61
|55
|АО «Комтранс»
|Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|Челябинск
|487,048
|167,358
|56
|ООО «Научно-производственное региональное объединение “Урал”»
|Деятельность по управлению холдинг-компаниями
|Озерск
|486,31
|-290,825
|57
|АО «Ю.М.Э.К.»
|Производство электрических изоляторов из стекла
|Южноуральск
|485,886
|488,179
|58
|АО «Прокатмонтаж»
|Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
|Магнитогорск
|485,46
|87,533
|59
|ООО «Гирд-автофургон»
|Торговля автотранспортными средствами
|Миасс
|483,298
|179,816
|60
|ООО «Уралпротект»
|Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий. Полиграфических красок и мастик
|Магнитогорск
|476,96
|104,877
|61
|ООО «Автоэкспорт»
|Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентств
|Миасс
|468,895
|181,294
|62
|АО «Первый хлебокомбинат»
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|Челябинск
|461,113
|740,278
|63
|ООО «Депо Челябинск»
|Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
|Сосновский район, с. Кременкуль
|457,118
|Нет данных
|64
|СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева
|Смешанное сельское хозяйство
|Еткульский район, с. Коелга
|456,558
|337,442
|65
|ООО «МАЗ Центр Челябинск»
|Торговля автотранспортными средствами
|Челябинск
|453,643
|68,436
|66
|ООО «Торговый дом ТМЗ»
|Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|Челябинск
|449,883
|178,692
|67
|АО «Александринская горнорудная компания»
|Добыча и обогащение медной руды
|Нагайбакский район, пос. Нагайбакский
|447,505
|805,678
|68
|ООО «Уральская металлоперерабатывающая компания»
|Производство строительных и металлических конструкций, изделий и их частей
|Магнитогорск
|439,6
|478,436
|69
|ООО «Риалтранскомплект»
|Производство земляных работ
|Челябинск
|439,072
|199,993
|70
|НАО «Компания Бриф»
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|Челябинск
|439,06
|-423,233
|71
|ООО «Шлаксервис»
|Обработка прочего вторичного неметаллического сырья
|Магнитогорск
|438,387
|76,826
|72
|ООО «Челиндлизинг»
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|Челябинск
|429,158
|419,046
|73
|ООО «Сплав»
|Оптовая торговля неспециализированная
|Челябинск
|419,813
|477,277
|74
|ООО «Спарта-Экспорт»
|Производство приправ и пряностей
|Магнитогорск
|418,134
|164,94
|75
|АО «Промышленная группа “Метран”»
|Производство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для изменения, контроля и испытаний
|Челябинск
|413,085
|1 305,695
|76
|ООО «АЛСО»
|Производство трубопроводной арматуры
|Челябинск
|408,627
|170,835
|77
|ООО «ТК-Инвест»
|Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
|Челябинск
|405,64
|485,136
|78
|ООО «Канопус»
|Производство электрического оборудования
|Златоуст
|404,22
|473,928
|79
|ООО «Дата форум»
|Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
|Аша
|445,769
|43,657
|80
|ООО «Форест»
|Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
|Магнитогорск
|380,988
|269,727
|81
|АО «Кредитуралбанк»
|Денежное посредничество
|Магнитогорск
|377,829
|294,962
|82
|ООО «Корнет»
|Производство трубопроводной арматуры
|Челябинск
|377,311
|353,277
|83
|ООО «ЧелябГЭТ»
|Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении
|Челябинск
|374,55
|161,17
|84
|АО «Полисорб»
|Производство материалов, применяемых в медицинских целях
|Копейск
|367,783
|443,978
|85
|ООО «Парадигма»
|Разработка компьютерного программного обеспечения
|Челябинск
|360,978
|160,8
|86
|ООО «Фабрика “Фрост”»
|Производство мороженого
|Челябинск
|359,802
|275,195
|87
|ООО «Урал-Холод»
|Оптовая торговля неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
|Челябинск
|356,381
|300,677
|88
|ООО «Уральская фабрика “Комус-упаковка”»
|Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
|Челябинск
|355,632
|348,596
|89
|«УСТЭК-Челябинск»
|Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
|Челябинск
|352,084
|88,588
|90
|ООО «Ресурс»
|Производство крупы и гранул из зерновых культур
|Увельский район, пос. Увельский
|341,272
|724,087
|91
|ООО «Уралэнергоресурс»
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|Магнитогорск
|338,971
|246,492
|92
|ООО «Аванта Премиум»
|Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|Челябинск
|337,333
|164,157
|93
|ООО «Кнауф гипс Челябинск»
|Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
|Челябинск
|335,099
|326,394
|94
|ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций»
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|Челябинск
|334,728
|211,349
|95
|АО «Копейский машиностроительный завод»
|Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
|Копейск
|332,97
|-303,338
|96
|АО «Чебаркульский молочный завод»
|Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
|Чебаркуль
|328,095
|336,368
|97
|ООО «Ломанн Бридерс Рус»
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|Еткульский район, с. Еманжелинка
|321,732
|-118,768
|98
|ЗАО «Эталон-Прибор»
|Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
|Челябинск
|316,818
|77,616
|99
|АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
|Производство электрических изоляторов из стекла
|Южноуральск
|312,928
|221,499
|100
|АО «Втор-Ком»
|Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды
|Челябинск
|309,256
|308,027