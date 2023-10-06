Компания из Саратова вложит 9 млрд рублей в турбинный завод в Башкирии

ООО «Центринжиниринг» планирует вложить 9,1 млрд руб. в создание в Уфе дочернего предприятия по производству, обслуживанию и ремонту стационарных газотурбинных двигателей, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве республики генеральный директор компании Дмитрий Бернгардт. Первую продукцию отечественной разработки планируют выпустить в конце 2024 года. С 2026 года будут производить также импортозамещенные детали для зарубежных газотурбинных двигателей, говорится в сообщении.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что курировать развитие нового производства будет министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Проекту присвоили статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестору возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры.

ООО «Центринжиниринг» зарегистрировано в октябре 2015 года в Саратове. Компания занимается ремонтом машин и оборудования. Владельцем является Виктория Зуева. В 2022 году выручка составила 33,6 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб.

Майя Иванова

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