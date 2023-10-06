Глава Ульяновской области встретился с президентом Белоруссии

Глава Ульяновской области Алексей Русских встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во время общения они обсудили новые направления сотрудничества, в том числе в авиастроительной отрасли, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

В течение недели будет подписано девять новых соглашений. Ульяновские компании будут сотрудничать с известными белорусскими брендами: «Амкодор», Минским тракторным заводом, предприятиями «Горизонт», «Интеграл», «Полесье».

Во время разговора также обсудили вопросы развития сельского хозяйства, поддержки талантливой молодежи и патриотического воспитания, рассмотрели проекты в сфере здравоохранения и туризма. В планах значится запуск прямого авиасообщения между Минском и Ульяновском.

Андрей Сазонов