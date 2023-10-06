В Краснодаре 73% жителей поддержали идею внедрения социальных полок в магазинах
В Краснодаре 73% опрошенных жителей высказались в поддержку внедрения социальных полок в продуктовых магазинах. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Организация социальных полок подразумевает продажу по сниженной цене либо бесплатную раздачу товаров с истекающим сроком годности пенсионерам и малоимущим. Не поддерживают идею 15% респондентов, считающих, что такие продукты могут быть опасны.
«Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать»,— приводит портал один из тезисов несогласных.
Женщины поддерживали инициативу чаще мужчин (79% против 67%). За бесплатную раздачу продуктов пенсионерам охотнее высказывались молодые краснодарцы (до 34 лет, 75%).
Инициативу внедрения социальных полок в торговых точках предложили сотрудники Финансового университета при правительстве. По мнению авторов предложения, мера позволит оказывать пенсионерам дополнительную поддержку помимо ежегодной индексации пенсий.
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