Подозреваемого в поджоге дома сожительницы и ее матери поместили под стражу

Ермаковский райсуд Красноярского края поместил под стражу Дениса Степанова, он арестован до 2 декабря. Его подозревают в поджоге дома, в результат чего погибли две женщины, сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, максимальное наказание – лишение свободы до 20 лет).

Установлено, что вечером 2 октября между 32-летним подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, после чего потерпевшая осталась ночевать в доме у своей матери. Ночью Денис Степанов, считает следствие, облил дом ее матери бензином и поджог.

В результате пожара, обе женщины 32-ти и 68-ми лет погибли.

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Александр Киселев