Шойгу назвал самолет Су-34 основной рабочей лошадью

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Там он провел провел рабочее совещание с участием руководства предприятия, на котором обсуждались вопросы оснащения войск и создания комплекса с беспилотниками большой дальности. Кроме этого, министр обсудил поставку в войска новых образцов авиационной техники и самолетов Су-34.

«Эта машина (Су-34,— "Ъ") — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу»,— заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Директор авиационного завода Александр Панасенко заявил, что сейчас предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но и ремонтировать авиационную технику. «Научились делать все. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас»,— отметил господин Панасенко.

В ходе рабочего совещания по итогам проверки Сергей Шойгу указал, что вопрос оснащения вооруженных сил России перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре внимания. Он также отметил, что в текущем году поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. «Кроме того у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году — нет»,— заключил Сергей Шойгу.

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Представляет собой модификацию истребителя Су-27. На вооружение военно-воздушных сил России был принят 20 марта 2014 года. Максимальная скорость на высоте — 1900 км/ч, дальность полета — 4500 км без дозаправки и 7000 км с дозаправкой. Практический потолок — 14 650 м. Экипаж — два человека.