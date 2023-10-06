В Ростове-на-Дону появится платная парковка на улице Адыгейской
С 7 октября в Ростове-на-Дону будет изменена схема движения транспорта по ул. Адыгейской в связи с вводом на улице новых платных парковочных мест. Об этом горожан проинформировали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
На участке от пр. Театрального до пер. Нахичеванского будет введен односторонний режим движения в западном направлении. Также будет запрещена стоянка и остановка автомобилей с северной стороны улицы от дома №256 до пер. Нахичеванский.
По южной стороне улицы на всем участке вводятся в эксплуатацию платные парковочные места.