Число вакансий в Челябинской области выросло на 53%

В сентябре в Челябинской области было открыто 31,5 тыс. вакансий, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании HeadHunter.

Больше всего вакансий было открыто в сферах рабочего персонала — 28% от общего числа предложений, продаж и обслуживания клиентов (22%), производства и сервисного обслуживания (20%). Следом идут отрасли строительства и недвижимости (18%), транспорта, логистики и перевозок (14%). Наименее востребованными на рынке труда региона стали специалисты сфер страхования, на которых приходится всего 0,1% вакансий, инвестиций и консалтинга (0,4%), спортивных клубов и салонов красоты (0,4%), а также юристы (0,7%).

Среди соискателей из Челябинской области наиболее популярной является отрасль продаж и обслуживания клиентов — на которую приходится 17% от всех резюме. Следом идут сферы рабочего персонала (16%), производства и сервисного обслуживания (15%).

Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отмечает, что на фоне бурной активности работодателей рост числа резюме, напротив, демонстрирует очень спокойную динамику.

«В сентябре 2023 года жители Южного Урала создали или обновили 79,3 тыс. резюме, что всего на 1% больше по отношению к сентябрю 2022 года. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений»,— подчеркивает Оксана Сидлецкая.

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