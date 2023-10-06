Пермским ракетостроителям предложат жилье по 78 тыс. рублей за 1 кв. метр

Застройщик «Новый Звездный» презентовал сотрудникам предприятия «Протон-ПМ» проект жилья в жилом комплексе в Новых Лядах. Как сообщают в пресс-службе АО «Протон-ПМ» (входит в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») со ссылкой на замдиректора по строительству «Новый Звездный» Дениса Шулепова, в Новых Лядах планируется построить четыре монолитных дома высотой 9 и 10 этажей на 432 квартиры.

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В будущем ЖК запроектированы дворы без машин, «умные» спортивные площадки и до 400 парковочных мест по периметру микрорайона. Данные приборов учета в домах будут собирать автоматизированно. На территории ЖК, в холлах и лифтах домов установят видеонаблюдение, входить в комплекс можно будет в том числе и с помощью приложения.

Проектная стоимость квадратного метра в ЖК на момент начала строительства составит 78 тыс. руб. без отделки. В сентябре средняя стоимость новостроек в Перми составляла 120,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Согласно концепции ЖК, в домах разместятся 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 34 до 77 кв. м. Таким образом, самая большая квартира обойдется мостостроителям в 6 млн руб. без отделки.

Срок сдачи жилого комплекса «Новый Звездный» намечен на II квартал 2025 года. Ранее сообщалось о планах сдать жилье в новом комплексе в IV квартале 2025 года.

Напомним, ЖК «Новый Звездный» строится для сотрудников инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный» в микрорайоне Новые Ляды. Кластер включает в себя производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК — Пермские моторы». Для реализации проекта предприятия заключили трехстороннее инвестиционное соглашение с Агентством инвестиционного развития Пермского края и ООО «Новый Звездный». Последняя компания была учреждена Корпорацией развития Пермского края (КРПК) и ООО «БСК-Развитие». ООО СЗ «Новый Звездный» в качестве специализированного застройщика займется возведением домов.