В Пермь изберут нового председателя ассоциации городов Поволжья

Сегодня в мэрии Перми состоится заседание Ассоциации городов Поволжья (АГП), сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации города. На собрании обсудят актуальные вопросы стратегического планирования и социально-экономического развития городов Поволжья. В нем примут участие главы администраций городов-членов АГП. По данным «Ъ-Прикамье», на заседание не приехал мэр Казани, председатель Ассоциации городов Поволжья Ильсур Метшин. Он будет участвовать в режиме online. На самом заседании предполагается переизбание председателя. Им может стать мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Ассоциация городов Поволжья была основана в 1998 году. Целью организации является создание и поддержание качественно новой структуры взаимодействия муниципальных образований. Пермь вошла в состав ассоциации в 2015 году. На данный момент в состав АГП входят 26 городов.