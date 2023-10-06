Индивидуальную программу развития Зауралья хотят продлить до 2030 года

Руководство Курганской области и правительство РФ обсуждают вопрос продления индивидуальной программы развития региона до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, запущенная в 2019 году программа, по которой область получает 1 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно, «во многом помогла перезапустить региональную экономику». «Благодаря чему мы видим сейчас те отличные результаты и показатели. Потому будем очень стараться для того, чтобы и последующий период, с 2025 по 2030 годы, эта программа продолжила играть роль весомого экономического стимула для развития территории. Надеюсь, коллеги в правительстве РФ нас в этом поддержат»,– сообщил Вадим Шумков.

Губернатор поручил провести отраслевые совещания с предпринимателями для обсуждения эффективности конкретных мер этой программы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области до 2024 года включительно. Зауралье стало первым из 10 отстающих регионов РФ, получивших такую программу.

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