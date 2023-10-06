Экс-руководителю НПФ «Стратегия» не удалось добиться смягчения наказания

Суд отказал бывшему руководителю АО «Негосударственный пенсионный фонд» (НПФ) «Стратегия» Петру Пьянкову в замене наказания на исправительные работы. Об этом сообщает «РБК-Пермь». 11 августа господину Пьянкову было отказано в замещении неотбытой части заключения — четырех месяцев лишения свободы — на исправительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным супруги господина Пьянкова, Антонины Пьянковой, пятилетний срок лишения свободы истекает 8 февраля 2024 года. С 26 августа Петр Пьянков находится в ИК-11 общего режима (поселок Ныроб Пермского края). Туда господин Пьянков был этапирован после двухмесячного пребывания в СИЗО Перми, где участвовал в следственных действиях по новому уголовному делу.

2 октября в отношении Петра Пьянкова была открыта банкротная процедура реструктуризации долгов. Единственный кредитор, потерпевший в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»), заявил о возмещении Пьянковым ущерба на 11,3 млн руб.— с 79,2 млн руб.

В декабре 2022 года Ленинский суд Перми признал экс-руководителя НПФ виновным в присвоении и растрате 1,7 млн руб. и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Преступление произошло в октябре 2016 года. Петр Пьянков перечислил деньги в подконтрольное ООО «Кадровые услуги», перевод был оформлен как погашение долга «Стратегии». Однако, как установили правоохранительные органы, в действительности деньги были потрачены «на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда».

Лицензию у крупнейшего в Пермском крае НПФ «Стратегия» отозвали в марте 2016 года. По состоянию на 1 октября 2015-го пенсионные резервы НПФ «Стратегия» составляли 2,6 млрд руб., пенсионные накопления — 4,1 млрд руб. В декабре 2018 года Петра Пьянкова признали виновным в хищении средств фонда на 200 млн руб., легализации 150 млн руб. и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.