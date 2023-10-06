В Выборгском районе построят новый детский сад

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Проспект Просвещения», построят детский сад на 250 детей, сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

На рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение о строительстве детского сада около дома 23 по проспекту Просвещения. Ранее на этом месте планировалось возвести два многоквартирных дома.

Также согласовано строительство здания школы в Красносельском районе. На территории квартала 15 Юго-Западной Приморской части Петербурга, построят дополнительный корпус школы №546 для старшеклассников.

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