Свердловская область стала второй в общероссийском рейтинге по созданию технической возможности подключения жителей к газу

Промежуточные итоги реализации программы догазификации в Свердловской области подведены на заседании регионального штаба. По данным департамента информационной политики, за время действия президентской программы социальной газификации в Свердловской области техническую возможность подключения к газу получили более 66 тысяч домовладений. Для этого было построено более 1,2 тысячи километров газовых сетей.



«По среднему расчету в газифицированных по программе частных домах проживают более 36 тысяч жителей, это, примерно, как по численности города Алапаевск, Камышлов или Ирбит. По количеству договоров, где уже к домам подведен газопровод и пущен газ, Свердловская область входит в топ-5 регионов России», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На сегодняшний день построены газопроводы до границ порядка 29,9 тысяч земельных участков. Подключились и получают газ почти 12,3 тысячи домов. По потенциалу догазификации, по словам министра, в общероссийском рейтинге регион занимает третье место — свыше 50 тысяч домовладений.

Региональным оператором программы является АО «ГАЗЭКС». Компания параллельно строит газовую инфраструктуру и создает техническую возможность подключения к сетям на всех территориях своего присутствия в Свердловской области.

В целом в Свердловской области «ГАЗЭКС» по программе построил около 300 километров сетей. В стадии строительства и проектирования находится еще порядка 1816 километров газопроводов, которые обеспечат возможность перехода на голубое топливо еще более чем для 30 тысяч потребителей.

Напомним, что собственники домовладений на территории газифицированных населенных пунктов могут подать заявки на подключение к газу через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг или лично в клиентских центрах газораспределительной компании.

«ГАЗЭКС» — региональный оператор президентской программы социальной газификации. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 миллион семей и около 2500 предприятий и организаций.

АО «ГАЗЭКС»