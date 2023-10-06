Пятиклассник умер во время урока физкультуры в Красноярске

Следователи СУ СКР Красноярского края устанавливают обстоятельства гибели подростка. По данным ведомства, 11-летний школьник скончался 6 октября в школе №83 Красноярска на уроке физкультуры.

По факту гибели несовершеннолетнего следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. Как сообщает прокуратура края, ребенку стало плохо около 8:10 во время бега по кругу, он потерял сознание. Первую помощь и ему оказывали учителя и врач школы, после чего прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

Для выяснения причины смерти пятиклассника назначено судебно-медицинское исследование.

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Лолита Белова