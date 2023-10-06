Авиакомпания NordStar запустит регулярные рейсы из Пулково в Абакан

Авиакомпания NordStar запустит регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Абакан. Первый полет запланирован на 30 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что полеты из Санкт-Петербурга запускаются впервые. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. В настоящее время NordStar осуществляет рейсы из Абакана только в Норильск.

По состоянию на декабрь 2022 года пассажиропоток авиаперевозчика составил 1 млн пассажиров. В 2021 году компания перевезла 1,6 млн пассажиров.

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Александр Киселев