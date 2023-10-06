В ХМАО подросток за рулем легковушки насмерть сбил мать с младенцем

В деревне Лямина Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подросток за рулем легковушки насмерть сбил женщину с младенцем и скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МВД, молодого человека задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу

По данным ГИБДД, инцидент произошел днем в четверг, 5 октября. 17-летний молодой человек за рулем Lada Vesta не справился с управлением, из-за чего съехал на обочину и тротуар, где сбил троих человек. В результате ДТП 33-летняя женщина и ребенок 2023 года рождения скончались.Также был госпитализирован 35-летний мужчина. Сбив пешеходов, подросток скрылся с места ДТП.

В отношении водителя полицейские составили административные протоколы по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (управление в период использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования), ст.12.27 ч.2 КоАП РФ (покидание место ДТП), а также возбудили уголовное дело по п. «В» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, не имеющим право управления, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Полина Хабарова

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