В Кольцово планируется строительство больницы на 350 мест

В наукограде Кольцово Новосибирской области планируется строительство новой больницы. Реализация проекта намечена на ближайшие пять лет.

«Запланировано строительство на 350 коек медицинского центра, как раз у километровой дороги, которую мы сдаем», - сообщил журналистам глава наукограда Николай Красников.

По его словам, в настоящее время формируется техническое задание для создания медцентра, который должен будет соответствовать уровню международных стандартов. Средства на строительство больницы планируется получить из федерального и регионального бюджета.

Также Николай Красникова добавил, что если проект больницы не удастся реализовать по каким-либо причинам в намеченные сроки, то под медцентр приспособят бывшие корпуса «Вектора».

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Александр Киселев