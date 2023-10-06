Минздрав Тувы ввел масочный режим в медучреждениях из-за роста заболеваемости

В Республике Тыва по приказу министерства здравоохранения в медицинских учреждениях введен масочный режим. Решение принято в связи с постепенным ростом обращений по поводу острых вирусных инфекций, сообщает ведомство.

Руководству поликлиник поручено организовать прием больных с признаками респираторных заболеваний раздельно от других пациентов. В стационарах подготовлены условия для развертывания дополнительных коек на случай необходимости.

За прошедшую неделю в Туве зарегистрировано 264 случая обращений в медицинские организации по поводу острых респираторных заболеваний с ростом к предыдущей неделе на 2,5%. Госпитализированы за неделю с осложнениями ОРВИ 49 детей до 14 лет.

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Лолита Белова