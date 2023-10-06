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«Парма» сенсационно стартовала в Единой Лиги ВТБ

Баскетболисты «Пармы» вчера одержали победу в стартовом матче Единой лиги ВТБ. В Краснодаре подопечные Евгения Пашутина был обыгран БК «Локомотив-Кубань». Итог поединка 87:85. Все решилось на последних секундах овертайма. Решающие очки принес пермской команде Си Джей Брайс. Он же стал самым результативным на площадке в этой встрече набрав 27 очка.

Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

«Парма» впервые за всю историю встреч этих команд победила в Краснодаре.

В следующем туре регулярного пермский баскетбольный клуб сыграет дома 9 октября с БК «Пари-НН».

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