Окружную больницу ЯНАО отремонтируют почти за 30 млн рублей

На проведение ремонта в трех больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направят 32,4 млн руб. Соответствующий приказ, опубликованный на сайте регионального правительства, подписал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Средства будут направлены до конца 2023 года из регионального бюджета. По данным правительства, большую часть средств на текущий ремонт получит Салехардская окружная больница — 29,9 млн руб. Спид-Центру направят 1,1 млн руб., а Губкинской больнице — 1,3 млн руб.

Напомним, в конце 2022 года планировалось, что на образование, здравоохранение, социальную поддержку и социальное обслуживание населения в 2023 году будет направлено 132,6 млрд руб. Ожидается, что по итогам года доходы составят 282,5 млрд руб., а расходы — 333,8 млрд руб.

Полина Хабарова

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