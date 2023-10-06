Зола не на ветер

Руководители завода «Геркулес-Сибирь» и Сибирской генерирующей компании рассказали о практике сотрудничества по продукту сжигания угля на ТЭЦ — золе-уноса. Она становится сырьем для последующей переработки. С учетом роста спроса со стороны переработчиков и перспектив их поддержки правительством СГК планирует дальнейшую модернизацию систем отгрузки на ТЭЦ.

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В текущем году российская строительная отрасль показывает заметный рост. Так, по данным Минстроя РФ, за период с января по август 2023 года ввод жилых площадей многоквартирных домов вырос на 9,4% относительно показателя аналогичного периода 2022 года. А Росстат не только фиксирует увеличение объемов работ, выполняемых по виду деятельности «строительство» на 9% по итогам третьего квартала, но и прогнозирует сохранение такой динамики до конца года. При этом статистическое ведомство называет стоимость материалов одним из сдерживающих факторов роста всего строительного рыночного сегмента.

В этих условиях новосибирский завод «Геркулес-Сибирь» использует возможности снижения стоимости своей продукции при сохранении и даже повышении ее качества. Одна из возможностей решения этой, на первый взгляд, противоречивой задачи — использование золы-уноса.

Качественная доступность

Зола-уноса в качестве инертной добавки способна повышать потребительские свойства разнообразных материалов — строительных сухих смесей, клеев и шпаклевок. На новосибирском заводе «Геркулес-Сибирь» введение в состав конечного продукта золы-уноса позволило повысить как качество, так и экономические показатели выпускаемой продукции — об этом рассказал начальник производства Даниил Кадоркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Начальник производства «Геркулес-Сибирь» Даниил Кадоркин рассказывает об инициативе предприятия —использовании в технологических Фото: Начальник производства «Геркулес-Сибирь» Даниил Кадоркин рассказывает об инициативе предприятия —использовании в технологических

По его словам, использование в технологических процессах «Геркулес-Сибирь» побочного продукта ТЭЦ — инициатива самого предприятия. «Мы своими силами разработали технологию частичной замены ранее используемого наполнителя на золу-уноса. Для этого потребовалась немалая работа — в нашей лаборатории было проведено большое количество экспериментов»,— вспоминает господин Кадоркин историю почти восьмилетней давности. Именно столько лет «Геркулес-Сибирь» занимается разработкой и совершенствованием технологий использования вторичного продукта производства ТЭЦ-5.

Результатом таких исследований стало полноценное применение золы-уноса в клеевой продукции, выпускаемой новосибирским заводом — производителем сухих строительных смесей. Опыт работы подтвердил идеи, заложенные в основу доработки технологии: улучшение потребительских свойств продуктов и повышение его доступности для потребителей. Это повлияло и на рост спроса. Так, в текущем году реализация продукции завода увеличилась на 5% по сравнению с 2022 годом.

«Применение золы-уноса позволило улучшить пластичность ряда наших продуктов, а также увеличить прочность на сжатие при использовании их для строительства, ремонта и отделки»,— говорит Даниил Кадоркин. Он особо подчеркивает: качество продукции, произведенной с использованием золы-уноса, постоянно контролируется заводскими лабораториями и подтверждается результатами анализов уполномоченных федеральных органов.

Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала, поступающего с новосибирской ТЭЦ-5: каждая партия тщательно проверяется на соответствие жестким требованиям по размеру частиц золы-уноса и полному отсутствию посторонних примесей, образующихся в результате сжигания угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко: «Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала» Фото: Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко: «Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала»

Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко указывает на то, что в соответствии с договорными отношениями завод имеет право возвратить поставщику всю партию золы-уноса, не соответствующую требованиям. «Но таких случаев у нас ни разу не было — продукция СГК нас полностью устраивает»,— сообщает господин Аверченко.

Продукция «Геркулес-Сибирь», в том числе изготовленная с использованием золы-уноса от СГК, пользуется спросом во всех российских регионах от Урала до Дальнего Востока, а также в странах ближнего зарубежья, например, в Казахстане. Ее общий годовой объем достигает полумиллиона тонн, при этом завод ежемесячно потребляет до 500 т золы-уноса.

Из фильтра на переработку

Новосибирская ТЭЦ-5 компании СГК вырабатывает как тепловую, так и электрическую энергию; очистные системы защищают окружающую среду от выбросов продуктов горения. Так, например, электрофильтры ТЭЦ-5 задерживают практически 99% твердых частиц. За год на них оседает около 230 тыс. т мелкодисперсной золы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья

Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья



Современный подход к вопросу утилизации позволяет рассматривать золу-уноса не как отходы, а как качественный продукт, имеющий рыночную ценность и стоимость. В 2023 году плановый объем реализации золы-уноса новосибирской ТЭЦ-5 приближается к 70 тыс. т, а основная часть потребителей находится за пределами Новосибирской области. По мнению директора по реализации золошлаковых материалов СГК Петра Санькова, это говорит о том, что потребители получают экономический эффект от использования продукции ТЭЦ-5 даже при транспортном плече 200 км и более — примером тому являются производства Кемеровской и Томской областей.

В других регионах присутствия СГК есть примеры значительно более активного использования золы-уноса — кратно выше, чем в Новосибирской области. Так, до 500 тыс. т в год потребляют регионы Уральского ФО и Европейской части РФ — эти объемы обеспечивает Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской области. Зола-уноса, производимая ей, используется в качестве основного материала при производстве строительных изделий на заводе «Теплит». Новосибирская область пока уступает зауральскому региону, но имеет очень высокую динамику роста реализации продукции (+22% к уровню 2022 года).

Увеличению объемов сбыта будет способствовать реконструкция ТЭЦ-5, которая позволит создавать запас золы-уноса во время отопительного сезона. Монтаж крупнотоннажных силосов (башен для хранения сыпучих материалов) позволит обеспечить гарантированное снабжение переработчиков в период максимальной загрузки производственных мощностей, начинающийся в конце весны и завершающийся осенью.

Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья. Так, в августе этого года премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано распоряжение Правительства РФ №2094-р, которое можно считать первым шагом в направлении государственного стимулирования бизнеса, использующего такое сырье. Господин Саньков сообщил, что СГК во взаимодействии с Минэнерго РФ и Национальной ассоциацией развития вторичного использования сырья (АРВИС) готовят предложения по внесению в классификатор компаний-переработчиков по изготовлению сухих смесей и битумов с использованием золы. Также актуален вопрос более четкого определения мер господдержки предприятий, перерабатывающих вторичное сырье, подчеркнул представитель энергокомпании.

sibgenco.ru