Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зола не на ветер

Руководители завода «Геркулес-Сибирь» и Сибирской генерирующей компании рассказали о практике сотрудничества по продукту сжигания угля на ТЭЦ — золе-уноса. Она становится сырьем для последующей переработки. С учетом роста спроса со стороны переработчиков и перспектив их поддержки правительством СГК планирует дальнейшую модернизацию систем отгрузки на ТЭЦ.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 7

В текущем году российская строительная отрасль показывает заметный рост. Так, по данным Минстроя РФ, за период с января по август 2023 года ввод жилых площадей многоквартирных домов вырос на 9,4% относительно показателя аналогичного периода 2022 года. А Росстат не только фиксирует увеличение объемов работ, выполняемых по виду деятельности «строительство» на 9% по итогам третьего квартала, но и прогнозирует сохранение такой динамики до конца года. При этом статистическое ведомство называет стоимость материалов одним из сдерживающих факторов роста всего строительного рыночного сегмента.

В этих условиях новосибирский завод «Геркулес-Сибирь» использует возможности снижения стоимости своей продукции при сохранении и даже повышении ее качества. Одна из возможностей решения этой, на первый взгляд, противоречивой задачи — использование золы-уноса.

Качественная доступность

Зола-уноса в качестве инертной добавки способна повышать потребительские свойства разнообразных материалов — строительных сухих смесей, клеев и шпаклевок. На новосибирском заводе «Геркулес-Сибирь» введение в состав конечного продукта золы-уноса позволило повысить как качество, так и экономические показатели выпускаемой продукции — об этом рассказал начальник производства Даниил Кадоркин.

Фото: Начальник производства «Геркулес-Сибирь» Даниил Кадоркин рассказывает об инициативе предприятия —использовании в технологических

Фото: Начальник производства «Геркулес-Сибирь» Даниил Кадоркин рассказывает об инициативе предприятия —использовании в технологических

По его словам, использование в технологических процессах «Геркулес-Сибирь» побочного продукта ТЭЦ — инициатива самого предприятия. «Мы своими силами разработали технологию частичной замены ранее используемого наполнителя на золу-уноса. Для этого потребовалась немалая работа — в нашей лаборатории было проведено большое количество экспериментов»,— вспоминает господин Кадоркин историю почти восьмилетней давности. Именно столько лет «Геркулес-Сибирь» занимается разработкой и совершенствованием технологий использования вторичного продукта производства ТЭЦ-5.

Результатом таких исследований стало полноценное применение золы-уноса в клеевой продукции, выпускаемой новосибирским заводом — производителем сухих строительных смесей. Опыт работы подтвердил идеи, заложенные в основу доработки технологии: улучшение потребительских свойств продуктов и повышение его доступности для потребителей. Это повлияло и на рост спроса. Так, в текущем году реализация продукции завода увеличилась на 5% по сравнению с 2022 годом.

«Применение золы-уноса позволило улучшить пластичность ряда наших продуктов, а также увеличить прочность на сжатие при использовании их для строительства, ремонта и отделки»,— говорит Даниил Кадоркин. Он особо подчеркивает: качество продукции, произведенной с использованием золы-уноса, постоянно контролируется заводскими лабораториями и подтверждается результатами анализов уполномоченных федеральных органов.

Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала, поступающего с новосибирской ТЭЦ-5: каждая партия тщательно проверяется на соответствие жестким требованиям по размеру частиц золы-уноса и полному отсутствию посторонних примесей, образующихся в результате сжигания угля.

Фото: Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко: «Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала»

Фото: Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко: «Внутренний контроль начинается на стадии приемки материала»

Технолог «Геркулес-Сибирь» Александр Аверченко указывает на то, что в соответствии с договорными отношениями завод имеет право возвратить поставщику всю партию золы-уноса, не соответствующую требованиям. «Но таких случаев у нас ни разу не было — продукция СГК нас полностью устраивает»,— сообщает господин Аверченко.

Продукция «Геркулес-Сибирь», в том числе изготовленная с использованием золы-уноса от СГК, пользуется спросом во всех российских регионах от Урала до Дальнего Востока, а также в странах ближнего зарубежья, например, в Казахстане. Ее общий годовой объем достигает полумиллиона тонн, при этом завод ежемесячно потребляет до 500 т золы-уноса.

Из фильтра на переработку

Новосибирская ТЭЦ-5 компании СГК вырабатывает как тепловую, так и электрическую энергию; очистные системы защищают окружающую среду от выбросов продуктов горения. Так, например, электрофильтры ТЭЦ-5 задерживают практически 99% твердых частиц. За год на них оседает около 230 тыс. т мелкодисперсной золы.

Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья

Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья

Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья

Современный подход к вопросу утилизации позволяет рассматривать золу-уноса не как отходы, а как качественный продукт, имеющий рыночную ценность и стоимость. В 2023 году плановый объем реализации золы-уноса новосибирской ТЭЦ-5 приближается к 70 тыс. т, а основная часть потребителей находится за пределами Новосибирской области. По мнению директора по реализации золошлаковых материалов СГК Петра Санькова, это говорит о том, что потребители получают экономический эффект от использования продукции ТЭЦ-5 даже при транспортном плече 200 км и более — примером тому являются производства Кемеровской и Томской областей.

В других регионах присутствия СГК есть примеры значительно более активного использования золы-уноса — кратно выше, чем в Новосибирской области. Так, до 500 тыс. т в год потребляют регионы Уральского ФО и Европейской части РФ — эти объемы обеспечивает Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской области. Зола-уноса, производимая ей, используется в качестве основного материала при производстве строительных изделий на заводе «Теплит». Новосибирская область пока уступает зауральскому региону, но имеет очень высокую динамику роста реализации продукции (+22% к уровню 2022 года).

Увеличению объемов сбыта будет способствовать реконструкция ТЭЦ-5, которая позволит создавать запас золы-уноса во время отопительного сезона. Монтаж крупнотоннажных силосов (башен для хранения сыпучих материалов) позволит обеспечить гарантированное снабжение переработчиков в период максимальной загрузки производственных мощностей, начинающийся в конце весны и завершающийся осенью.

Петр Саньков особо отметил растущий интерес государства к проблеме изготовления продукции с использованием вторичного сырья. Так, в августе этого года премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано распоряжение Правительства РФ №2094-р, которое можно считать первым шагом в направлении государственного стимулирования бизнеса, использующего такое сырье. Господин Саньков сообщил, что СГК во взаимодействии с Минэнерго РФ и Национальной ассоциацией развития вторичного использования сырья (АРВИС) готовят предложения по внесению в классификатор компаний-переработчиков по изготовлению сухих смесей и битумов с использованием золы. Также актуален вопрос более четкого определения мер господдержки предприятий, перерабатывающих вторичное сырье, подчеркнул представитель энергокомпании.

sibgenco.ru

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...