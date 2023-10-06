Глава УК получил условный срок за 8 млн рублей ущерба ресурсоснабжающей компании

В Красноярском крае директор железногорской управляющей компании осуждён за ущерб ресурсоснабжающей организации на 8 млн руб. На протяжении 10 месяцев он, как считает следствие, получал от жильцов деньги за оказанные коммунальные услуги, однако поставщику услуг эти средства он не передавал.

«Директор УК перечислял контрагенту малую часть денежных средств, а остальное тратил на финансово-хозяйственную деятельность руководимого учреждения»,– сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ему назначено наказание в виде 2 лет условно с аналогичным испытательным сроком. Максимальное наказание по статье о причинении имущественного ущерба – два года лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова