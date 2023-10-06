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Коммерсантъ FM
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Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тыс. руб.

Неизвестная редакция рукописи песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана за 260 тыс. руб. на онлайн-торгах «Литфонда». Они прошли вчера, 5 октября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аукционного дома.

Кто купил рукопись, не уточняется. На аукционе также было выставлено редкое петровское издание Иоганна Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание», стоимость которого составила 950 тыс. руб.

В январе 2020 года «Литфонд» выставил на торги черновую рукопись песни «Палач» Владимира Высоцкого. Запись была выполнена черными чернилами с многочисленными авторскими правками. Лот оценивали в 500 тыс. руб., в итоге его продали за 700 тыс. руб.

Лаура Кеффер

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