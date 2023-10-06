На Тайване из-за тайфуна пострадали более 350 человек

В результате тайфуна «Коину», накрывшего южную часть Тайваня, пострадали 356 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Погибла, по предварительным данным, одна женщина, которая получила множественные порезы из-за разбившегося окна и умерла от потери крови. Больше всего пострадавших выявили в городах Тайчжун (74 человек) и Тайнань (52 человек).

Тайфун обрушился на Тайвань в ночь на 5 октября. В этот день на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра до 95,2 м/с, что стало максимумом за 126 лет. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение, в нескольких районах острова отменили занятия в школах. Позднее, по данным синоптиков, скорость порывов ветра снизилась до 45 м/с, и «Коину» уже движется в сторону Гонконга.

Лаура Кеффер