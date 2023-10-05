Источники раздора

Арбитражный суд Саратовской области ввел конкурсное производство на ООО «Завод автономных источников тока» (ЗАИТ). Представители завода, наполовину принадлежащего одной из структур «Трансамшхолдинга», подчеркивают, что конкурсная процедура введена в целях оздоровления и никак не скажется на хозяйственной деятельности, но отметили, что в случае торгов готовы приобрести имущество завода. Одной из целей банкротства может быть смена формы собственности, полагает владелец другой половины, предприниматель Валентина Бондарева. Ее представитель указывает, что конкурсное производство обычно подразумевает остановку деятельности предприятия и распродажу имущества, а вводить такую процедуру на ­ЗАИТ, который в этом году за счет гособоронзаказа может заработать 400 млн, нецелесо­образно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В реестре кредиторов завода учтены требования чуть более чем на 1 млрд рублей

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ В реестре кредиторов завода учтены требования чуть более чем на 1 млрд рублей

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ООО «Завод автономных источников тока» (ЗАИТ). Заявление о банкротстве завода в Арбитражный суд Саратовской области в октябре 2022 года подал представитель генерального директора Сергея Егорова. В декабре на предприятии ввели процедуру наблюдения, которую продлили в мае.

Решение о банкротстве принято 2 октября этого года, установленный срок конкурсного производства — шесть месяцев. Арбитражный управляющий Григорий Авдеев утвержден судом на должность конкурсного управляющего должника.

•ООО «Завод автономных источников тока» — российский производитель систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», заводом владеют саратовский предприниматель Валентина Бондарева — 50% и ООО «ТМХ-энергетические решения» (входит в ГК «Трансмашхолдинг» (ТМХ)) — 50%. «ТМХ-Энергетические решения» приобрело долю 17 июня 2021 года. Именно этот участник обладает правом назначать генерального директора завода. В сентябре прошлого года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Убыток предприятия за 2021 год составил 152,5 млн руб. при выручке 1,48 млрд руб. 2020 год ООО закончило с прибылью 8,9 млн руб. Более поздних данных о финансовом положении предприятия в открытых источниках нет. 5 октября в Telegram-канале завода появилась информация о росте объемов выпуска продукции за 8 месяцев текущего года на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 18 сентября 2023 года кредиторы приняли решение о введении конкурсных процедур. Из четырех юридических лиц против высказались только ООО «Экокоул» с суммой требований чуть более чем 2,66 млн руб. За банкротство проголосовали ООО «Тракс» (сумма требований — почти 128 млн), ООО «Трансэнергопром» (почти 261 млн) и АО «Уралэлектромедь» (450 млн).

Арбитражный суд Саратовской области включил требования последних двух организаций только 29 августа текущего года, а долги ЗАИТ, согласно определению, компании приобрели у третьего юрлица 23 и 22 мая 2023 года соответственно. Представитель Валентины Бондаревой Маргарита Балконская заявила, что на данный момент законность этих сделок оспаривается. Кроме того, сама госпожа Бондарева просила суд наложить обеспечительные меры в виде запрета проведения собрания кредиторов в связи с отсутствием решения суда о законности сделок, легших в основу права голоса «Трансэнергопрома» «Уралэлектромеди». 15 сентября судья Татьяна Ефимова признала ее ненадлежащим истцом и оставила ходатайство без движения.

Маргарита Балконская сообщила «Ъ», что почти полгода назад аффилированное Валентине Бондаревой ООО «Экологичесткие технологии» заявило о намерении погасить внесенные в реестр требования. Суд удовлетворил соответствующее требование на том же заседании, где признал ЗАИТ ­несостоятельным.

Именно на это решение сослались в пресс-службе завода в ответ на вопрос «Ъ» о способе выйти из банкротства без продажи имущества: «Арбитражным судом Саратовской области удовлетворено заявление ООО „Экологические технологии“ (руководителем которого является сын А.С Ежова и внук В.Г.Бондаревой) о погашении в полном объеме требований кредиторов на сумму 1 млрд руб. в 20дневный срок. Исполнит ли эта компания принятые на себя обязательства, мы узнаем в начале ноября».

Маргарита Балконская заявила «Ъ», что решение о введении банкротства будет обжаловано.

«Конкурсное производство предполагает, что предприятие не может выйти из кризиса, и единственный способ погасить накопленные долги — распродажа имущества. Все законодательные нормы направлены на то, чтобы обязать конкурсного управляющего в кратчайшие сроки провести инвентаризацию, оценку и реализацию имущества, чтобы расплатиться по долгам. Применение такой процедуры возможно только в отношении тех должников, которые не работают и не производят продукцию, либо в отношении которых учредители не желают продолжения производственной деятельности. Ровно по этим же причинам не может быть восстановлена платежеспособность компании»,— рассказала госпожа Балконская.

По словам юриста, суду был представлен план выведения предприятия из кризиса, в соответствии с которым предполагаемая выручка завода в 2023 году должна составить порядка 400 млн руб., тогда как при реализации имущества с торгов кредиторы получают «в четыре раза меньше» суммы заявленных требований.

Госпожа Балконская добавила, что в структуре «Трансмашхолдинга» уже появилось ООО «Автономные источники тока».

Согласно данным ­list-org.com, общество зарегистрировано 29 июня 2023 года по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе Г.К., д. 11 —там же, где и ООО ­«ЗАИТ». 100% доли в предприятии принадлежит ООО «ТМХ-энергетические решения». Виды хозяйственной деятельности предприятия также аналогичны видам деятельности завода: «Производство аккумуляторных батарей и их частей» и «Научные исследования и разработки в области нано­технологий».

«Если будет принято решение о реализации имущественного комплекса ООО „Завод АИТ“, ТМХ проявит заинтересованность в его приобретении»,— ответили «Ъ» в пресс-службе ЗАИТ на запрос, направленный в «Трансмашхолдинг». «Для бизнеса „Трансмашхолдинга“, как крупной международной компании, очень важно гарантировать исполнение обязательств как перед работниками, так и перед заказчиками и другими партнерами. В случае, если ООО „Экологические технологии“ не погасит долг завода или имущество будет реализовываться с торгов, ООО „АИТ“ готово оказать самое активное содействие в сохранении компетенций и трудового коллектива, а также исполнении ООО „ЗАИТ“ всех принятых на себя обязательств, включая гарантийные»,— пояснили в компании потенциальную роль нового юрлица в деле о банкротстве завода.

«Нашей целью является финансовое оздоровление завода, развитие его производственной площадки»,— резюмировали в пресс-службе.

«Мне очень не нравится ситуация, когда такие дела опять начали появляться. Такой шум вокруг инвестиций делает Саратовскую область менее привлекательной для инвесторов»,— рассказал «Ъ» член комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы Денис Буланов (КПРФ). «На мой взгляд, вот такие дела о банкротстве, когда к банкротству приводит именно спор двух собственников, напоминает конец девяностых— начало нулевых. Таких случаев тогда было много»,— резюмировал депутат.

Никита Маркелов