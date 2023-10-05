Михаила Белоусова зовут в Хабаровск

Глава Красноярского района Михаил Белоусов написал заявление о прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. Ранее в сети распространялась информация о возможности перехода чиновника на работу в правительство Самарской области на пост министра спорта. Также, по данным «Ъ», есть версия, что он может занять должность в правительстве Хабаровского края. Регион возглавляет Михаил Дегтярев, который был депутатом Госдумы от ЛДПР.Михаила Белоусова называют «близким другом» господина Дегтярева. Именно он предложил в 2011 году господину Белоусову баллотироваться в Самарскую губернскую думу от ЛДПР. В беседе с «Ъ» Михаил Белоусов не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе на работу в правительство Хабаровского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Красноярского района Михаил Белоусов написал заявление о прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, во вторник, 4 октября. Об этом он сообщил на своей странице во ­«ВКонтакте».

«Я попросил депутатов собрания представителей района поддержать мое заявление о сложении полномочий. Это решение согласовано с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым и связано с переходом на новое место работы. На протяжении всего срока полномочий основной задачей я видел обеспечение комфортного и безопасного проживания жителей Красноярского района»,— говорится в сообщении.

Депутаты приняли отставку Михаила Белоусова. Временно исполняющим обязанности главы района назначен его первый заместитель Дмитрий Домнин.

Ранее в сети распространялась информация о возможности перехода Михаила Белоусова на работу в правительство Самарской области на пост министра спорта. Губернатор Дмитрий Азаров должен представить новый состав правительства региона 9 октября. Прежний глава областного минспорта Сергей Кобылянский покинул эту должность в июне прошлого года. И.о. министра спорта региона является Лидия Рогожинская, первый замминистра и глава департамента физкультуры и спорта областного ­ведомства.

По другой информации, он может занять должность в правительстве Хабаровского края. Регион возглавляет Михаил Дегтярев, который ранее проработал депутатом гордумы Самары, Самарской губдумы и Госдумы от ЛДПР.Михаила Белоусова называют «близким другом» Михаила Дегтярева. Они познакомились во время учебы в Самарском аэрокосмическом лицее. Именно он предложил в 2011 году господину Белоусову баллотироваться в Самарскую губернскую думу от ЛДПР.Михаил Белоусов занимал должность заместителя председателя областного парламента. В беседе с «Ъ» господин Белоусов не подтвердил, но и не опроверг информацию о переходе на работу в правительство Хабаровского края: «Я не готов ответить вам на этот вопрос. Откуда у вас такая информация?»

Михаил Белоусов был избран на пост главы Красноярского района 20 июня 2016 года. В 2021 году его переизбрали на новый срок. В 2020 году руководителю муниципалитета была утверждена ежегодная премия в 4,5 оклада. Так, в пункт дополнительных выплат внесли строку «премия за выполнение особо важных и сложных заданий за достижение значений (уровней) показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления…». Премия выплачивалась в конце года из средств, доведенных в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 4,5 оклада. До этого в феврале 2019 года в пункт дополнительных выплат главы района уже была введена ежегодная премия в размере 3,5 оклада, «выплачиваемая единоразово в первом квартале одновременно с окладом».

Ани Айвазян