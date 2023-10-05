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«"Алиса" не говорит на татарском»

Татарстан утвердил новую редакцию программы развития государственных языков

Власти Татарстана в ближайшие три года планируют потратить почти 400 млн руб. на развитие татарского и русского языков в регионе, а также языков других народов РФ. Это предполагает новая редакция госпрограммы сохранения языков. Согласно ей, чиновники будут добиваться, чтобы на татарском дублировались дорожные указатели и этикетки различных товаров. Предполагается оцифровка письменного наследия татар и русских, а также создание электронных словарей. По мнению экспертов, чтобы татарский язык применяли в жизни, нужно создавать татарские аналоги ChatGPT и «Алисы». Выделенных средств недостаточно, да и те могут быть подвергнуты секвестру, полагают эксперты.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Региональное правительство утвердило новую редакцию государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в республике». Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Бюджет программы в 2013 году составит 126,9 млн руб., в 2024–2026 годах — 391,4 млн руб.

В документе отмечается, что особенностью Татарстана «являются полиэтничность и поликонфессиональность населения»: здесь проживают представители 175 национальностей. Однако в эпоху «нарастания глобализации, нивелирования культурных границ» становится актуальным «вопрос сохранения и развития национальной самобытности, языка и культурного наследия». Авторы программы отмечают, что в Татарстане в связи с этим «проводится работа по созданию интерактивных проектов на татарском языке: по локализации современных операционных систем, созданию электронного корпуса татарского языка, виртуальной клавиатуры, а также словарей и мобильных операционных систем».

Кроме того, в программе указывается на недостаток фундаментальных трудов теоретического характера, которые бы учитывали новейшие достижения мировой лингвистики и татарского языкознания. Говорится о необходимости использования татарского языка в науке.

Как считают чиновники, нужно «транслировать культурные и языковые традиции», воспитывать любовь к родному языку.

Также власти республики ставят задачу паритетного соотношения аудиовизуальной информации на татарском и русском языках в госучреждениях и сфере услуг.

В документе сказано, что в школах Татарстана преподают семь родных языков: русский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский и иврит. В воскресных школах изучаются еще 23 языка представителей народов, проживающих в республике. Доля национальной литературы на языках народов РФ в составе фонда библиотек достигает 26%.

Программа предполагает достижение следующих показателей:

  • к 2026 году доля продукции с этикетками и инструкциями на двух госязыках республики (русском и татарском) должна вырасти с 73% до 76%;
  • в государственных учреждениях вся информация должна быть представлена на двух языках;
  • доля уличных указателей на двух языках должна вырасти с 80% до 86%;
  • в 85% общественного транспорта должны быть автоинформаторы на двух языках.

Предполагается, что ежегодно в республике будут оцифровывать по 30 тыс. документов письменного наследия русского и татарского народов и открывать по одному образовательно-культурному татарскому центру — филиалу Института Каюма Насыри. 1,45 тыс. учителей татарского и русского языков каждый год будут направлять на курсы повышения квалификации. Также предполагается издание новых словарей и справочников, книг и журналов, проведение различных семинаров и научных экспедиций.

Впервые программа по сохранению государственных языков в Татарстане была принята в 2013 году на 10 лет. Она предполагала «соблюдение устойчивого баланса национально-языковых интересов представителей народов», проживающих в регионе, и достижение «паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков республики». За весь срок общий объем финансирования составил 1,39 млрд руб. При этом в прошлом году программа подверглась секвестру. Финансирование сократили на 20% — до 97,7 млн руб. Новая программа действует с 2023 года.

«120–130 млн руб. в год на сохранение языков — это очень мало»,— считает руководитель Ассоциации работников образования и культуры «Магариф» Марат Лотфуллин. Он отмечает, что основная цель этой программы — «создать условия для применения языка в жизни». «Это единственный способ сохранить язык — когда он применяется на практике»,— поясняет эксперт.

Господин Лотфуллин напоминает, что при создании первой программы ставилась задача «внедрения татарского языка в средства электронной информации». «Это создание речевого синтезатора, электронных переводчиков, применение татарского языка в операционных системах. Но на речевой синтезатор у республики не хватило средств. Сейчас ChatGPT, "Алиса" и другие программы говорят на разных языках, только не на татарском»,— сетует господин Лотфуллин. В связи с этим он считает, что «на современном этапе о сохранении языка речи идти не может».

Также Марат Лотфуллин говорит, что в первой программе были показатели по подготовке педагогических кадров на татарском языке. «Это было самое главное. Но сейчас, к сожалению, эта работа не ведется. Сейчас у министерства просвещения РФ даже нет контрольных цифр по подготовке кадров, владеющих языками народов России. И Татарстан этого тоже не добивается, не выделяет для этого средства в достаточном количестве.

Таким образом, скоро ученики не будут знать на татарском языке даже названия растений и другую терминологию»,— говорит глава ассоциации.

Впрочем, он считает, что «в нынешних условиях наличие такой программы — уже достижение». «Но есть опасения, что в 2024 году из-за экономических проблем финансирование программы могут сократить»,— заключает господин Лотфуллин.

Кирилл Антонов

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