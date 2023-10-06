Как оценивает систему рейтинга ФНС

Как поясняют в ФНС, у многих системных кредиторов на сегодня созданы свои рейтинговые системы арбитражных управляющих, но в силу их разнообразия механизм того, как каждый кредитор распоряжается своим правом на определение эффективного менеджера процедур банкротства, сейчас непрозрачен. «С учетом крайней неэффективности банкротства в целом (в среднем гасится только 3–4% суммы долга незалоговых кредиторов, имущество продается в пять раз дешевле рыночной стоимости, в 57% кредиторы не получают ничего, а процедуры банкротства длятся в семь раз дольше положенного по закону срока — в среднем 3,5 года) ситуация случайного назначения главных ответственных за такие процедуры не могла остаться прежней»,— отмечают в службе.

В качестве другого аргумента ФНС также приводит статистику затрат на деятельность АУ в сравнении с числом нарушений закона: управляющие и привлеченные ими лица получили за последние три года 41 млрд руб., за этот период только судами выявлено 18 тыс. нарушений (по два на каждого управляющего; рост с 2020 года в 1,4 раза), при этом вынесено 1,1 тыс. постановлений о дисквалификации арбитражных управляющих — в отношении каждого десятого управляющего.

Система рейтинга, говорят в службе, может создать дополнительную мотивацию управляющим повышать эффективность именно законными способами, поскольку законом о банкротстве за высокий уровень погашения требований кредиторов предусмотрено и повышенное легальное материальное вознаграждение — также плюсом будет близкая к рыночной цена продажи конкурсной массы и оперативное завершение дела о банкротстве.

Евгения Крючкова