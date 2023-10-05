В Татарстане создали комиссию по развитию производства беспилотников

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании правительственной межведомственной комиссии по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе. Решение принято «в целях развития производства» беспилотников в республике.

Межведомственную комиссию возглавил сам господин Песошин. Заместителями руководителя комиссии назначены вице-премьеры Олег Коробченко (является также министром промышленности Татарстана) и Роман Шайхутдинов (курирует ОЭЗ «Иннополис»).

Всего в ее состав вошли 30 человек. В их числе помощник раиса республики Равиль Зарипов, а также министры республиканского правительства, руководители вузов (в том числе директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин) и представители таких предприятий, как «Электроприбор», ОКБ «Авиарешения», «Аэрокон», «Эникс», «Сумус», «Флайлабс», «Тонкор технолоджи», «Эйдос-медицина», «Уральский завод гражданской авиации».

Напомним, национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) заработает с начала 2024 года, сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. До конца года планируется принять ряд нормативных правовых актов для развития БАС. В том числе уже принят упрощенный порядок применения БАС в сельском хозяйстве, который вступит в силу с 1 марта 2024 года, упрощен порядок сертификации БАС, разработан перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"