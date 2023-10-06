Началась коллаборация Babor x Falconeri

Средства немецкой косметической марки Doctor Babor (а именно — с тройным ретинолом в составе) стали новинками этой осени и продуманный уход за кожей специалисты бренда предлагают сочетать с тщательным выбором аксессуаров. Так, C 29 сентября до 15 октября при покупке во всех магазинах итальянской марки Falconeri, специализирующейся на тонком премиальном кашемире, будет вручаться подарок — набор с миниатюрой крема Doctor Babor. Соответственно, при покупке косметики на сайте Babor, в подарок будет предлагаться ультралёгкий, кашемировый шарф.

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