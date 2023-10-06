Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Началась коллаборация Babor x Falconeri

Средства немецкой косметической марки Doctor Babor (а именно — с тройным ретинолом в составе) стали новинками этой осени и продуманный уход за кожей специалисты бренда предлагают сочетать с тщательным выбором аксессуаров. Так, C 29 сентября до 15 октября при покупке во всех магазинах итальянской марки Falconeri, специализирующейся на тонком премиальном кашемире, будет вручаться подарок — набор с миниатюрой крема Doctor Babor. Соответственно, при покупке косметики на сайте Babor, в подарок будет предлагаться ультралёгкий, кашемировый шарф.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...