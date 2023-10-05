«Яндекс Погода»: 6 октября в Черноземье будет дождливо, до +15°

В пятницу, 6 октября, на всей территории регионов Черноземья пройдут ливни, а среднесуточная температура составит от +10° до +15°, следует из данных прогноза «Яндекс Погоды».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидаются обильные осадки и температура воздуха +15°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Орла, где также будет дождливо, а отметка термометра достигнет лишь +10°. В остальных столицах регионов Черноземья 6 октября также ожидаются ливни. В Тамбовской области температура составит +12°, в Курской — +13°, в Воронежской и Липецкой — +14°.

Мария Старикова