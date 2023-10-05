По факту убийства пермского предпринимателя возбуждено уголовное дело

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следком по Пермскому краю Фото: Следком по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после убийства предпринимателя Александра Лукова 1963 года рождения. По данным следствия, сегодня вечером он был убит из огнестрельного оружия в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщает сайт СУ, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и находится в производстве Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел. «В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленны на установление лиц, причастных к совершению преступления и установление всех обстоятельств совершенного убийства», - говорится в сообщении.