Несметный акт

Предприниматель Евгений Левин не смог отменить решения судов о расторжении договора стоимостью 9,4 млн руб. на выполнение дополнительных работ на очистных сооружениях в поселке Маячный под Кумертау. Благотворительный фонд поддержки социального развития города, который выступал заказчиком работ, смог убедить суды, что господин Левин не выполнил свои обязательства в срок. Ранее строительство очистных сооружений в Маячном стало причиной для вынесения приговора двум министрам Башкирии — Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматель Евгений Левин не смог добиться отмены решения арбитражного суда Оренбургской области, удовлетворившего иск о расторжении контракта с благотворительным фондом поддержки социального развития Кумертау на ввод в режим эксплуатации очистных сооружений в поселке Маячном.

Как следует из материалов дела, в октябре 2019 года фонд заключил с Евгением Левиным договор на выполнение дополнительных работ по автоматизации технологических процессов, обвязке технологического оборудования и комплексному опробованию очистных сооружений с выходом на эксплуатационный режим. Общая стоимость контракта составляла 9,5 млн руб., из которых заказчик в качестве аванса перечислил господину Левину 9,4 млн руб. По условиям договора, подрядчик должен был выполнить работы 31 декабря того же года, но из-за пропуска срока исполнения контракта заказчик направил предложение о расторжении документа и возврате аванса. Евгений Левин предложение не принял.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции отметил, что «доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком является двусторонний акт формы КС-2», а из документов Евгения Левина, представленных в суд, «не усматривается, что ответчик выполнил работы, согласованные сторонами в локальном сметном расчете». Кроме того, некий свидетель по фамилии Тюрюшов сообщил суду, что «работы ответчиком не выполнены».

В апелляции Евгений Левин, в частности, заявлял, что «не обязан составлять акты и справки по формам КС-2, КС-3, а отсутствие или непредставление в полном объеме исполнительной документации не препятствует приемке работ». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с его доводами не согласился.

Арбитражный суд Уральского округа согласился с нижестоящими инстанциями. «Подрядчиком работы не выполнены при наличии к тому фактической и правовой возможности,— отмечено в постановлении.— Допущенное нарушение договора является существенным, поскольку фондом не получен тот результат работ, с целью получения которого был заключен договор».

Очистные сооружения в Маячном стоимостью 95 млн руб. были построены в 2016 году. Строительство объекта профинансировали республиканский бюджет и Фонд развития моногородов, а пусконаладочные работы велись на средства благотворителей.

В 2017 году администрация Кумертау, которой тогда руководил министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев, выдала разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

В 2020 году СКР по Башкирии начал проверку, и администрация Кумертау отозвала разрешение на ввод очистных сооружений. Фонд направил в адрес минэкономразвития республики уведомление о неисполнении взятых обязательств, отметив, что пусконаладочные работы фактически не выполнены.

Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, фигурантами которого стали министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев, министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев, заместитель начальника УКС Рамиль Сафин, начальник отдела капитального строительства и реконструкции УКС Шадмурат Бикимбетов и бывший заместитель главы администрации Кумертау Юрий Куров.

В июне Ленинский райсуд Уфы приговорил министров к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а остальных подсудимых — к срокам от трех лет и четырех месяцев до пяти лет.

Ранее в минэкономразвития Башкирии заявляли, что очистные сооружения в Маячном официально введены в эксплуатацию.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин полагает, что попытка отменить решение по этому делу в коллегии Верховного суда РФ будет иметь «туманные перспективы», так как «суды установили, что реальных действий, чтобы заказчик физически принял работы, ответчик не предпринимал».

Ведущий юрист судебной практики Intana Legal Евгений Шикунов отмечает, что суды должны были назначить проведение экспертизы. «При проведении экспертизы эксперт вправе произвести натурное исследование и затребовать при необходимости дополнительные документы у подрядчика»,— считает он.

Наталья Балыкова

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