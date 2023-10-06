Грунт-тоска

Реконструкция перрона пермского аэропорта приостановлена, и теперь отстает от графика. АО «Стройтрансгаз», которое является генподрядчиком проекта, объясняет задержку выявленными в ходе работ дефектами грунта и возникшей из-за этого необходимостью корректировки ПСД. Это уже второй контракт «Стройтрансгаза» на выполнение реконструкции перрона Большого Савино — предыдущий два года назад был расторгнут из-за нарушений при ведении работ. Юрист не исключает, что и новое соглашение может быть расторгнуто.



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30 сентября истек срок, к которому столичное АО «Стройтрансгаз» (СТГ) должно было завершить разделенную на два этапа реконструкцию перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино. На сегодняшний день реконструкция до конца не выполнена. По информации источника, знакомого с ситуацией, работы на объекте приостановлены еще в августе. На тот момент, по его данным, выполнялось «устройство и армирование цементно-бетонного покрытия» перрона.

Собеседник в авиационной отрасли говорит, что «Стройтрансгаз» мог приостановить реконструкцию из-за необходимости некого «дополнительного обследования на объекте». Он не исключил, что речь идет об исследовании несущей способности грунта.

В правительстве Пермского края подтвердили, что генподрядчик в конце лета приостановил работы по устройству покрытия на перроне аэропорта. «Региональными властями были направлены запросы в федеральные ведомства с просьбой представить информацию о сроках завершения реконструкции на объекте»,— заявили в пресс-службе правительства.

В АО «Стройтрансгаз» сообщили, что сейчас идет второй этап реконструкции. В компании пояснили, что приостановка работ действительно связана с необходимостью дополнительных исследований грунта. В пресс-службе СТГ рассказали, что после демонтажа существующего верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона в ниж­нем слое основания бетона были выявлены дефекты, в частности сквозные трещины, которые могли появиться вследствие морозного пучения грунтов. Кроме того, при переустройстве водосточно-дренажной сети оказалось невозможным стабилизировать грунтовое основание, а при выполнении проектных работ по демонтажу существующих мачт и опор освещения и фундаментов под них произошел обильный водоприток из-под покрытий в разработанные котлованы. «Стройтранс­газ» собирается установить истинные причины деформации покрытий и определить фактическую несущую способность основания. «В дальнейшем планируется провести корректировку проектной документации, учитывающую разборку покрытий и выемку грунта ниже расчетных значений глубины промерзания грунтов, пройти государственную экспертизу и только после этого приступить к строительно-монтажным работам по устройству искусственных покрытий»,— отметили в СТГ. В компании добавили также, что вопрос находится на особом контроле у заказчика работ — ФКУ «Ространсмодернизация».

В ФКУ на запрос «Ъ-Прикамье» к моменту публикации материала не ответили.

Телефон пресс-службы аэропорта Большое Савино был выключен.

Реконструкция перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино началась в 2018 году. Тогда она оценивалась в 522,8 млн руб. Проект предполагал реконструкцию рулежной дорожки Charlie (РД-3), путей руления, строительство перрона и аванперрона рядом с новым аэровокзальным комплексом. Контракт на выполнение работ выиграл СТГ. Однако в 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах.

В августе 2022 года вновь был объявлен конкурс по выбору генподрядчика на реконструкцию инфраструктуры аэропорта. На этот раз заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным участником конкурса стало АО «Стройтранс­газ». В итоге компания была признана победителем и вновь получила этот подряд. Изначально контракт был подписан по начальной цене — 1 млрд руб. Позже был произведен перерасчет стоимости работ. В начале августа 2023 года стороны заключили допсоглашение, которым общая цена контракта была уменьшена до 820,7 млн руб.

По информации на сайте госзакупок, проблемы с исполнением контракта начались весной этого года. В марте ФКУ подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании со «Стройтранс­газа» штрафа 200 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение предусмотренных данным контрактом обязательств. В мае иск федерального ведомства был удовлетворен в полном объеме. В августе-сентябре компании были предъявлены три претензии за ненадлежащее исполнение контракта и начислены неустойки на общую сумму 500 тыс. руб. Также в сентябре федеральное ведомство предъявило СТГ претензию за просрочку выполнения работ и начислило неустойку в размере 7,1 млн руб.

АО «Стройтрансгаз» участвует в еще одном значимом для региона проекте — компания является генподрядчиком строительства нового моста через Чусовую и реконструкции старого моста. Данные работы выполняются в рамках концессионного соглашения. Новый мост введен в эксплуатацию, однако реконструкция старого сильно отстала от графика. Сейчас краевые власти рассматривают вариант расторжения концессии.

Управляющий партнер эксперт­ной группы Veta Илья Жарский считает, что отставание реконструкции инфраструктуры Большого Савино от графика может стать поводом для расторжения с СТГ и этого контракта. Однако, по его словам, отставание как таковое обычно не является основной причиной. Если качество выполняемых работ надлежащее, то есть вариант заключения по общей инициативе сторон или инициативе заказчика дополнительного соглашения о продлении срока контракта. «Вместе с тем заказчик может инициировать проверку соответствия уже осуществленных работ проектным условиям. Если будут выявлены расхождения, это может послужить поводом для оперативного разрыва контракта. Тут есть два варианта: расторжение по решению суда или расторжение в одностороннем порядке. Любой из названных вариантов расторжения контракта является основанием для попадания подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Если СТГ будет туда занесен, то участвовать в новых конкурсах он не сможет»,— поясняет господин Жарский.

Екатерина Артемова, Дмитрий Астахов