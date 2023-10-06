Патриотизм подрастет в «Авангарде»

Краевые власти готовы потратить свыше 2 млрд руб. на обустройство военно-патриотического лагеря «Авангард» в деревне Гамы. Завершить строительство центра на базе бывшего лагеря «Орленок» планируется в 2027 году. Уже выбран проектировщик объекта. Эксперты констатируют в обществе спрос на военно-патриотические и оборонно-спортивные лагеря. Собеседники надеются, что в «Авангарде» будут заниматься также профориентационной, воспитательной работой с молодежью, готовить программы и кадры для работы в этой сфере.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Региональные власти запланировали в бюджете финансирование на строительство военно-патриотического центра «Авангард» в деревне Гамы. Детский лагерь патриотической направленности откроют на базе бывшего лагеря «ОДК-Стар» «Орленок» в деревне Гамы (Пермский округ). Так, в обновленной адресной инвестпрограмме Пермского края на строительство объекта в 2024–2027 годах отведено 2,07 млрд руб. В 2025 году на проектно-изыскательские работы для возведения и реконструкции лагеря запланировано 40 млн руб., в 2026 и 2027 годах на строительно-монтажные работы по проекту — по 878,9 млн и 1,15 млрд руб. соответственно. Проект будет курировать краевое управление капстроительства.

Строительство «Авангарда» предусмотрено и в проекте бюджета на 2024–2026 годы: 40 млн руб. на 2025 год и 878,9 млн руб. на 2026-й. Согласно пояснительной записке, в проекте бюджета значится приобретение в собственность бывшего лагеря «Орленок» и реконструкция его для ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (ГБУ «Авангард»).

ГБУ «Авангард» — организация, подведомственная администрации губернатора Пермского края. Центр на сборах обучает молодежь начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, организует информационно-методическую работу, занимается проектами патриотической и военно-спортивной направленности.

Как пояснили в департаменте общественных проектов администрации губернатора Пермского края, территория лагеря «Орленок» уже передана в управление ГБУ «Авангард». После реконструкции комплекс станет имуществом бюджетного учреждения. «„Авангард“ будет представлять собой особый вид загородного стационарного лагеря с круглосуточным пребыванием, предусматривающий возможность ведения уставной деятельности в круглогодичном режиме»,— рассказали в департаменте. Сейчас для реконструкции комплекса разрабатывается проектно-сметная документация. В состав обновленного лагеря с общей площадью территории 15 га войдут четыре основных кластера: жилой, военно-спортивный, хозяйственно-бытовой и административный. Имущественный комплекс включает учебный и административный корпуса, культурно-досуговый центр со зрительным залом и музеем, жилые помещения на 300 курсантов и помещения для проживания персонала, столовую, медицинско-бытовой комплекс. На территории «Авангарда» построят крытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортивные площадки, строевой плац с трибуной и флагштоками, многофункциональную полосу препятствий и другие объекты. В лагере будут проводить учебные сборы для допризывников, круглогодичные патриотические мероприятия, краевые профильные лагеря, многодневные учебно-тренировочные сборы, молодежные форумы. Там организуют парк военной техники «Патриот». Также «Авангард» станет местом обучения специалистов сферы патрио­тического воспитания. Открыть лагерь планируется в 2027 году.

Напомним, о планах правительства Прикамья открыть центр военно-патриотического воспитания молодежи на базе «Орленка» стало известно в июне. В сентябре краевое управление капстроительства во время запроса котировок уже выбрало подрядчика, который займется проектированием центра. Поставщиком стало пермское АО «Проектный институт реконструкции и строительства» (Институт «ПИРС») с ценовым предложением 1,1 млн руб.

«Очень важно прививать молодежи патриотические ценности и понимание того, что Родина и ее защита — это святое,— заметил председатель комитета по социальной политике краевого заксобрания Сергей Ветошкин.— Создание такого комплекса в Прикамье обусловлено решением президента России о том, что в каждом субъекте РФ должны быть центры военно-патриотического воспитания молодежи». По словам собеседника, за 2022 год пермский центр «Авангард» провел порядка 60 тематических мероприятий, в которых участвовали более 352 тыс. молодых людей. На пятидневных сборах центра в 2022 году побывало 7,2 тыс. допризывников. На 2024 год по госзаданию «Авангарду» запланировано выделить 104 млн руб. на организацию учебных сборов. «Проблема в том, что „Авангард“ не имеет собственных площадей для проведения различных мероприятий. Поэтому на уровне правительства и принято решение о необходимости запланировать в региональном бюджете расходы на строительство патриотического центра»,— добавил депутат.

«Сейчас действительно есть запрос на военно-патриотические, оборонно-спортивные лагеря. Коммерческие профильные смены по такому направлению крайне востребованы у родителей. Ребят отправляют туда испытать и попробовать себя»,— поделился руководитель совета регионального отделения общественной организации «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих. Собеседник рассчитывает, что, помимо военно-патриотической программы, в будущем лагере «Авангард» будут и спортивная программа, работа по воспитанию, профориентации молодежи и другие мероприятия. Также господин Долгих выразил надежду, что «Авангард» станет «ресурсным центром», где будут собирать, отрабатывать программы по патриотическому воспитанию молодежи и готовить педагогов-организаторов, работающих в этой сфере.

Евгения Ахмедова