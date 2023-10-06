Реакция соединения

Руководство ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», производство которого сейчас расположено на Пермском пороховом заводе, изучает вопрос его переноса на площадку других промышленных предприятий. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск Рос­имущества и обязал ЗАО покинуть территорию ППЗ. По утверждению источников «Ъ-Прикамье», руководство «Соленис» вело переговоры с «ГалоПолимер Пермь» об аренде части его территории. Окончательно с релокацией ЗАО определится после рассмотрения апелляционной жалобы. При этом на время переноса производственных мощностей часть работников «Солениса» может быть отправлена в простой с сохранением 2/3 заработной платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Фото Фото: Яндекс.Фото

Производитель химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» присматривается к промышленным площадкам коллег по отрасли. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», представители ЗАО якобы обсуждали с руководством «ГалоПолимер Пермь» возможность заключения договора аренды и переноса производства на территорию последнего. В итоге стороны взяли паузу до рассмотрения апелляционной жалобы «Солениса» на решение арбитражного суда, который обязал производителя покинуть территорию ФКП «Пермский пороховой завод», где сейчас располагается предприятие. ППЗ и «ГалоПолимер» находятся в Кировском районе Перми на соседних производственных площадках.

На площадке ППЗ производство «Солениса» (ранее ЗАО «Москва-Штокхаузен-Пермь») располагается с 90-х годов. Тогда пороховой завод, столичное МУП «Водоканал» и «Штокхаузен Гмбх» (Германия) подписали учредительный договор о создании совместного предприятия. В уставный капитал новой компании завод передал цех площадью 22 тыс. кв. м и оборудование для производства акриламида. В 1997 году стороны заключили договор капитализированной аренды на 10 лет, а затем срок действия документа был продлен до 30 лет. После пороховой завод вышел из числа учредителей, а «Москва-Штокхаузен-Пермь» было переименовано в «Соленис». Сейчас компания входит в состав международного холдинга Solenis, контро­лируемого американской Platinum Equit.

В 2021 году ЗАО обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Росреестру об обязании ответчика произвести госрегистрацию договора аренды со всеми дополнениями. К делу были привлечены прокуратура и Росимущество. Последнее направило встречный иск о признании договора незаключенным, поскольку продление договора не было одобрено Госкомимуществом. В итоге иск Росимущества был удовлетворен, «Соленис» обязали покинуть площадку оборонного завода в течение года после вступления решения в силу. Уже в ходе процесса представители «Солениса» говорили, что рассматривают вариант создания на территории ППЗ совместного с «Ростехом» предприятия без иностранного участия. Второй вариант предполагал перенос производства на другую площадку. Заседание апелляционной инстанции запланировано на 23 октября текущего года.

Параллельно с судебным спором ЗАО обратилось в Агентство инвестиционного развития Пермского края (АИР) с просьбой подобрать площадку для релокации. Собеседники «Ъ-Прикамье» тогда говорили, что компания планирует построить новый завод в течение 2–2,5 лет. В АИР рассказывали, что ЗАО собиралось подать заявку на присвоение проекту статуса приоритетного инвестиционного. В агентстве пояснили, что оказали «Соленис» консультационную поддержку по формированию заявки, но она так и не поступила.

По данным «Ъ-Прикамье», после решения первой инстанции руководство «Солениса» провело собрание с работниками предприятия. Там было объявлено, что компания планирует сохранить свое присутствие в Перми, но если ей придется релоцироваться с территории ППЗ, то производство будет временно приостановлено. «Но при этом пояснили, что никого из работников они сокращать не собираются; тем из них, кто не будет задействован в переезде, предложат уйти в простой с сохранением 2/3 средней заработной платы».

С генеральным директором ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» Сергеем Сесюниным вчера связаться не удалось — он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона. В компании «ГалоПолимер» оперативно ситуацию прокомментировать не смогли, предложив направить письменный запрос в приемную руководителя.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2022 года на предприятии работало 83 человека.

Дмитрий Астахов