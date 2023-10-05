Уральский завод разработал уникальный в России аппарат ИВЛ

«Ростех» завершил испытания новейшего аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент Окси», разработанный Уральским приборостроительным заводом (УПЗ) для терапии пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе компании, аппарат не имеет отечественных аналогов.

Аппарат ИВЛ готовят к регистрации в Росздравнадзоре и запуску в серийное производство. Он был создан для пациентов с COVID, хроническими легочными заболеваниями во время их обострения и сердечными заболеваниями, когда кровь недостаточно насыщается кислородом. С его помощью можно проводить высокопоточную оксигенотерапию для — это метод вспомогательной терапии и подходит тем, кто может самостоятельно делать вдох.

Во время высокопоточной оксигенации пациентам подается подогретый, увлажненный и обогащенный кислородом воздух. В отличие от зарубежных аналогов, «Мобивент Окси» имеет встроенный пульсоксиметр и дополнительную возможность вентиляции легких в случае критических нарушений дыхания пациентов.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, серийное производство «Мобивент Окси» планируют запустить в 2024 году. Для этого предприятие Ростеха ведет техническое перевооружение существующих производственных мощностей и осваивает новые технологии.

В разработке аппарата ИВЛ участвовали практикующие врачи-реаниматологи и ведущие вузы. «Цифровой модуль индикации аппарата — совместная разработка конструкторского коллектива завода и научно-преподавательского состава Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Для описания требований, параметров, алгоритмов работы режимов ИВЛ в целях разработки встроенного программного обеспечения был привлечен Уральский государственный медицинский университет»,— рассказал генеральный директор УПЗ Юрий Валутов.

«Мобивент Окси» — один из пяти аппаратов ИВЛ линейки «Мобивент», разрабатываемых на УПЗ. В проекте по разработке аппаратов ИВЛ предусмотрено создание моделей для лечения всех категорий пациентов – от недоношенных новорожденных до взрослых. Кроме того, устройства можно будет использовать при транспортировке пациентов, а также в полевых условиях и мобильных госпиталях.

Уральский приборостроительный завод входит в КРЭТ Госкорпорации «Ростех». Изготавливает и ремонтирует сложнейшие гироскопические приборы и оборудование авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, контрольно-поверочное оборудование, разрабатывает и производит медицинскую технику.

«Ростех» производит высокотехнологичную промышленную продукцию. В контур управления корпорации входит более 700 организаций. В их числе 15 холдинговых компаний, 70 организаций прямого управления и 10 инфраструктурных дочерних организаций. В портфеле «Ростеха» такие бренды, как КамАЗ, АвтоВАЗ, «Вертолеты России», «Концерн “Калашников”», Уралвагонзавод и другие.

Ева Коршунова

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