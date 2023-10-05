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В Перми застрелили бизнесмена

В Перми застрелили бизнесмена Александра Лукова, сообщает телеграм-канал «112». По данным канала, предприниматель был убит возле своего бара на ул. Первомайская, когда вечером приехал к нему и едва успел выйти из авто. Злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, смертельно ранив бизнесмена. Преступнику удалось скрыться. На месте на месте убийства работают силовики.

Согласно открытым данным, господин Луков выступал учредителем двух юридических лиц – ООО «Лодочка» (зарегистрировано по адресу: ул. Первомайская, 14, занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО "Аспект-Профит" (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа). Бар, возле которого совершено преступление, расположен возле железнодорожной станции «Молодежная» (Орджоникидзевский район).

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