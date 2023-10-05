Генподрядчик реконструкции перрона Большого Савино объяснил отставание работ от графика

В АО «Стройтрансгаз», которое является генподрядчиком реконструкции перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино, прокомментировали отставание работ от графика. В компании пояснили, что работы приостановлены в связи с необходимостью провести дополнительные исследования грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе СТГ рассказали, что после демонтажа существующего верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона в нижнем слое основания бетона были выявлены дефекты, в частности сквозные трещины, которые могли появиться вследствие морозного пучения грунтов. Кроме того, при переустройстве водосточно-дренажной сети оказалось невозможным стабилизировать грунтовое основание, а при выполнении проектных работ по демонтажу существующих мачт опор освещения и фундаментов под них произошел обильный водоприток из-под покрытий в разработанные котлованы. «Стройтрансгаз» собирается установить истинные причины деформаций покрытий и определить фактическую несущую способность основания.

«В дальнейшем планируется провести корректировку проектной документации, учитывающую разборку покрытий и выемку грунта ниже расчетных значений глубины промерзания грунтов, пройти государственную экспертизу и только после этого приступить к строительно-монтажным работам по устройству искусственных покрытий»,— отметили в СТГ. В компании добавили также, что вопрос находится на особом контроле у заказчика работ — ФКУ «Ространсмодернизация».

Контракт на выполнение реконструкции инфраструктуры пермского аэропорта был заключен в сентябре 2022 года. Изначально цена контракта составила 1 млрд руб. Позже был произведен перерасчет стоимости работ, и в начале августа 2023 года стороны заключили допсоглашение, которым общая цена контракта была уменьшена до 820,7 млн руб. Согласно графику строительно-монтажных работ, реконструкцию необходимо было завершить до 30 сентября текущего года. Ранее пермские СМИ обратили внимание, что работы до сих пор не выполнены.