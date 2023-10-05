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Жители Тамбовской области совершили 92 млн операций по банковским картам

За первое полугодие 2023 года жители Тамбовской области совершили около 92 млн руб. операций по банковским картам (на 9% больше, чем в первом полугодии 2022-го) на общую сумму порядка 126 млрд руб. (+15%). Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

Общее количество платежных карт, которые были выпущены в регионе, достигло 1,9 млн руб. Таким образом, в среднем на каждого жителя региона приходится в среднем по две карты.

Жители Тамбовской области все реже обналичивают свои сбережения, отмечают в Банке России. Число таких операций за январь-июнь 2023 года уменьшилось на 3,7% и составило 6,2 млн операций с общим объемом 71,6 млрд руб. Около 93% от всего объема операций приходится на безналичную оплату товаров и услуг, подсчитали ЦБ. Средний чек одной такой покупки — 630 руб.

По данным на конец первого полугодия 2023 года, в Тамбовской области работает 683 банкомата и 20,5 тыс. терминалов для оплаты товаров и услуг.

Валерия Розбот

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