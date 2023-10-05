На Кубани прогнозируют туман, грозу, град и шквалистый ветер

В Краснодарском крае 6 и 7 октября прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. В некоторых районах региона ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. В Краснодарском ЦГМС сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром 6 октября на Кубани местами ожидается туман. Порывы ветра днем будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°, на Азовском побережье 10…15°, местами в юго-восточных предгорных районах 2…7°, днем будет 20…25°. В горах ночью ожидается 2…7°, днем — 11…16°; на Черноморском побережье ночью будет 10…15°, днем — 20…25°.

В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов ожидается туман. Днем порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Ночью осадков не прогнозируется, днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 9…11°, днем — 22…24°.

Татьяна Ручкина

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