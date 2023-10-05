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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный и доступный для всех предпринимателей сервис геоаналитики «Компас». Он основан на данных о трансакциях пользователей экосистемы «Тинькофф». Сервис поможет бизнесу подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика покупателей, размера среднего чека и конкурентной среды. Сервис опирается на проект Tinkoff Data, обрабатывающий обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы. «Тинькофф» делится своей экспертизой бесплатно для того, чтобы помочь предпринимателям в запуске и развитии своего дела.

Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску банка «Фридом Финанс» с требованием прекратить правовую охрану товарного знака «Цифрабанк», принадлежащего Mebius Venture. «Фридом Финанс», в свою очередь, до 15 ноября перечислит организации 26,5 млн руб. В течение переходного периода, который продлится год, Mebius Venture сможет использовать бренд, постепенно переходя на новый.

Структура «Детского мира» «ДМ-Финансовые активы» направила обязательное предложение по выкупу акций миноритариям, следует из сообщения пресс-службы компании. Стоимость установлена на уровне 71,5 руб. за обыкновенную акцию. Планируется выкупить до 307 млн ценных бумаг. Миноритарии-нерезиденты из недружественных стран, принимающие обязательное предложение структуры, смогут получить деньги за проданные ими акции только на счета типа С.

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