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Михаил Евраев поддержал инициативы по развитию высокотехнологичной медицины

В Ярославской области внедрили новые методики лечения больных на диализе, онкогематологии и стали проводить операции на головном мозге больным эпилепсией. Внедрение новых технологий и передовых практик в медицине обсудили на корсовете главных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области, в котором участвовал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С начала 2023 года в регионе работает корсовет. За это время 147 молодых врачей начали работать под кураторством ведущих специалистов, ввели новые методики лечения больных почечной недостаточностью, начали проводить операции на головном мозге больным эпилепсией.

В областной клинической больницы открыли региональный кардиологический диспансер. По губернаторскому проекту «Медицинский маршрут» каждый день на обследование в диспансер поступают 35-40 больных. Об этом сообщает правительство области по итогам корсовета.

«Корсовет, в который вошли лучшие специалисты отрасли, стал новым эффективным инструментом поддержки внедрения лучших практик в медицине. Это даст не только снижение смертности, но и улучшение качества жизни в Ярославской области. По многим направлениям мы уже видим ощутимые результаты. Пациенты с болезнями, которые ранее считались неизлечимыми, теперь не просто выживают, а возвращаются к нормальной жизни, поступают на работу, заводят семьи»,— сказал Михаил Евраев.

В декабре этого года откроют центр боли, где будут делать современные блокады пациентам с болезнями позвоночника и онкологией тем, кому лекарства не помогают.

«В хирургии переводим большинство операций в малоинвазивные вмешательства через проколы с использованием роботов. Это дает самый низкий процент осложнений и летальности»,— сказала на корсовете заместитель главного врача по медицинской работе, инновациям и национальным проектам ГБУЗ ЯО «ОКБ» Мария Можейко.

В регионе под контролем областного министерства здравоохранения продолжают работу по созданию центра по пересадке костного мозга: специалистов уже обучили, осталось купить оборудования и модернизировать лаборатории для высокоточных исследований. Также запланировано открытие сурдологического центра.

Алла Чижова

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