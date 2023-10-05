В Темрюке на 13 лет осудили водителя за ДТП у «Военной горки» с двумя погибшими

Темрюкский районный суд назначил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима водителю мотоцикла, по вине которого погибли мужчина и его ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Авария произошла 10 июля 2023 года в районе музея «Военная горка». 36-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по «островку безопасности». Он сбил пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП скончались пятилетний ребенок и его 46-летний отец. Еще один взрослый и 9-летний ребенок пострадали.

Водителя признали виновным по п. п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших). Помимо лишения свободы, ему запретили на три года управлять транспортными средствами. Кроме того, с него в пользу потерпевших взыскали моральный вред в размере 6 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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