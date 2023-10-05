В Тамбове высадят 2 тысячи деревьев-крупномеров

В Тамбове приступили к посадке 2 тыс. деревьев-крупномеров. Об этом рассказали в мэрии облцентра. Для озеленения выбраны пирамидальные тополя, липы и березы.

Новые деревья уже появились на улицах Рылеева и Мичуринской, начались работы и на улице Магистральной — на участке до улицы Бастионной появится более 80 растений.

Ранее на закупку 1 250 крупномерных деревьев из бюджета Тамбова было выделено около 7 млн руб. Благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам количество саженцев увеличено до 2 тыс. Изначально планировалось закупить 550 саженцев липы крупнолистной, по 150 саженцев березы и клена, 300 — пирамидального тополя и 100 — рябины. Высота деревьев должна составлять 3-3,5 м, срок фактический поставки саженцев — по 10 октября 2023 года.

Валерия Розбот